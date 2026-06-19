В този град новите апартаменти в централната част струват средно над 1 млн. долара

Към момента не се наблюдават фактори, които да предполагат понижение на цените

Средната цена на новите апартаменти в централната част на Токио се е повишила с 15,9 на сто на годишна база през май до 162,86 милиона йени (около 1,01 милиона долара), показват данни на Института за икономика на недвижимите имоти (JREI), цитирани от Киодо.

Това е второто по големина ниво, отчитано досега, като поскъпването е подкрепено от продажбите на висок клас жилища в луксозни жилищни комплекси, предаде БТА.

Цените остават над прага от 100 милиона йени за 13-и пореден месец, което е най-дългият подобен период, откакто се води съпоставима статистика през 1973 г.

В по-широкия столичен регион, включващ Токио и съседните префектури Чиба, Канагава и Сайтама, средната цена на новите жилища е нараснала с 13,5 на сто до 106,60 милиона йени. Това е третото най-високо равнище в историята, подкрепено от по-високите разходи за строителство, труд и строителни материали.

От института посочват, че към момента не се наблюдават фактори, които да предполагат понижение на цените. Сред причините за продължаващия ценови натиск се открояват високите цени на строителните материали, недостигът на работна ръка, поскъпването на терените за застрояване и несигурността около ситуацията в Близкия изток.

Въпреки че САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство за прекратяване на продължилия месеци конфликт, експерти смятат, че ще са необходими между два и три месеца за пълно нормализиране на обстановката.

Броят на новите жилища, обявени за продажба в Токио и съседните префектури Чиба, Канагава и Сайтама, е достигнал 1447 през май, което представлява увеличение от 12,3 на сто на годишна база. Най-силен ръст е отчетен в префектура Чиба, където предлагането е нараснало 2,3 пъти до 360 жилища.

В западната част на Токио средната цена на новите апартаменти е нараснала с 28,9 на сто до 84,54 милиона йени. В Чиба е отчетено увеличение от 38,3 на сто до 72,08 милиона йени.

За разлика от това, в префектура Сайтама средната цена е намаляла със 17,7 на сто до 55,79 милиона йени, а в Канагава - със 7,6 на сто до 71,30 милиона йени.