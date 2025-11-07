В тази страна можете да купите автомобил от 15-етажна вендинг машина

Компанията е специализирана в луксозни употребявани автомобили

В Сингапур вече можете да купите луксозен автомобил от гигантски 15-етажен автомат за коли. Вендинг машините досега се свързваха основно със закуски и напитки. Автосалон Autobahn Motors (ABM) отвори врати с футуристичен шоурум, който изглежда като гигантски автомат за продажба, подобно на автоматите в САЩ - Carvana.

На партерния етаж клиентите използват тъчпад дисплей, за да изберат автомобила, който искат да разгледат. След това до 60 коли се придвижват чрез асансьорен механизъм тип „рибена кост“, представя избраната кола на нивото на земята. Компанията е специализирана в луксозни употребявани автомобили, а макар процесът да се ръководи от търговски консултант, цялото преживяване прави покупката на кола далеч по-вълнуваща, пише Interesting Engineering.

Освен че привлича вниманието като маркетингова идея, сградата служи и като практично решение за недостига на пространство в гъсто населените градски райони. Управителят на компанията Гари Хинг обяснява, че проектът е възникнал от нуждата да се съхраняват повече автомобили, като същевременно се демонстрира креативност и иновация. Идеята за вертикалния шоурум му хрумнала, когато видял кутии с колички Matchbox в магазин за играчки със сина си. Впоследствие концепцията била предложена и като потенциален модел за градове, страдащи от недостиг на паркоместа.

Тази тенденция обаче не започва в Сингапур. Подобни автомати за автомобили вече се използват в САЩ от компанията Carvana, която позволява на клиентите да купуват автомобили онлайн и след това да ги получават от автоматизирани вертикални структури в градове като Атланта и Нашвил.

На фона на ограниченото пространство и високите разходи за живот в Сингапур, продажбите на автомобили като цяло са намалели през последните тримесечия. Въпреки това, търсенето на луксозни автомобили расте. Според данни на ValuePenguin, продажбите на по-достъпни марки като Hyundai и Toyota са спаднали с около 5% за последните пет години, докато луксозните марки BMW и Mercedes вече съставляват 22% от пазара, увеличавайки дела си с 5%. Именно тази тенденция обяснява защо на пръв поглед екстравагантни идеи като „автомат за коли“ могат да се окажат изключително успешни.

