Тръмп разпореди ускоряване на разработването на квантови компютри в САЩ

Mярката е част от по-широка стратегия за засилване на американското лидерство в областта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за ускоряване на разработването на квантови компютри и разширяване на използването на квантови технологии в американската администрация, предаде ДПА.

Съгласно документа Министерството на енергетиката трябва да осигури квантов компютър с достатъчно висока изчислителна мощност за научноизследователски цели. От Белия дом посочиха, че целта е това да бъде постигнато до 2028 г., въпреки че в самия указ не е определен конкретен срок.

Мярката е част от по-широка стратегия за засилване на американското лидерство в областта на квантовите технологии. Няколко федерални ведомства, сред които и НАСА, трябва да изготвят петгодишни планове за внедряване и използване на квантови решения.

Квантовите компютри се разглеждат като следващия голям технологичен пробив, тъй като се очаква да извършват изчисления, които са недостижими за съвременните суперкомпютри. Според експерти технологията може да ускори научните изследвания в области като материалознанието, медицината, енергетиката и изкуствения интелект, пише БТА.

Същевременно развитието на квантовите технологии поражда опасения за киберсигурността, тъй като бъдещи квантови компютри биха могли да преодоляват широко използваните днес методи за криптиране.

В тази връзка указът предвижда и допълнително укрепване на американската критична инфраструктура срещу потенциални квантови заплахи. Сред приоритетите са защитата на енергийните и водоснабдителните системи.

Технологични компании като „Епъл“ (Apple) и „Гугъл“ (Google) вече разработват и внедряват ново поколение криптографски стандарти, които да осигурят защита срещу бъдещи атаки с помощта на квантови компютри.

Макар технологията все още да е в етап на развитие водещи компании в сектора прогнозират, че практическото приложение на мощни квантови компютри може да стане реалност до края на десетилетието. Сред тях е и „Гугъл“, която е сред основните участници в глобалната надпревара за разработване на квантови системи.

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