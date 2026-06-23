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Свят Тръмп разпореди ускоряване на разработването на квантови компютри в САЩ

Тръмп разпореди ускоряване на разработването на квантови компютри в САЩ

Свят

bTV Бизнес екип

Mярката е част от по-широка стратегия за засилване на американското лидерство в областта

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за ускоряване на разработването на квантови компютри и разширяване на използването на квантови технологии в американската администрация, предаде ДПА.

Съгласно документа Министерството на енергетиката трябва да осигури квантов компютър с достатъчно висока изчислителна мощност за научноизследователски цели. От Белия дом посочиха, че целта е това да бъде постигнато до 2028 г., въпреки че в самия указ не е определен конкретен срок.

Мярката е част от по-широка стратегия за засилване на американското лидерство в областта на квантовите технологии. Няколко федерални ведомства, сред които и НАСА, трябва да изготвят петгодишни планове за внедряване и използване на квантови решения.

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Квантовите компютри се разглеждат като следващия голям технологичен пробив, тъй като се очаква да извършват изчисления, които са недостижими за съвременните суперкомпютри. Според експерти технологията може да ускори научните изследвания в области като материалознанието, медицината, енергетиката и изкуствения интелект, пише БТА.

Същевременно развитието на квантовите технологии поражда опасения за киберсигурността, тъй като бъдещи квантови компютри биха могли да преодоляват широко използваните днес методи за криптиране.

В тази връзка указът предвижда и допълнително укрепване на американската критична инфраструктура срещу потенциални квантови заплахи. Сред приоритетите са защитата на енергийните и водоснабдителните системи.

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Технологични компании като „Епъл“ (Apple) и „Гугъл“ (Google) вече разработват и внедряват ново поколение криптографски стандарти, които да осигурят защита срещу бъдещи атаки с помощта на квантови компютри.

Макар технологията все още да е в етап на развитие водещи компании в сектора прогнозират, че практическото приложение на мощни квантови компютри може да стане реалност до края на десетилетието. Сред тях е и „Гугъл“, която е сред основните участници в глобалната надпревара за разработване на квантови системи.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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