Всеки пети германец не може да си позволи едноседмична почивка

Най-силно засегнати са самотните родители

Всеки пети жител на Германия живее в домакинство, което не може да си позволи едноседмична почивка, показват данни на Федералната статистическа служба на страната „Дестатис“, цитирана БТА. Статистиката очертава трайни финансови затруднения за значителна част от населението.

През 2025 г., както и през предходната година, 21% от германците са живели в домакинства, които по собствена преценка не разполагат с достатъчно средства за едноседмична ваканция. Това представлява приблизително 17,3 милиона души в страната.

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Най-силно засегнати са самотните родители. Според данните 39% от тях посочват, че не могат да си позволят подобна почивка, което ги поставя сред групите с най-големи финансови затруднения.

Въпреки това делът на хората, които не могат да финансират едноседмична ваканция, остава по-нисък в Германия в сравнение със средното ниво за Европейския съюз. По данни на Евростат през 2024 г. 28% от жителите на ЕС са живели в домакинства, които не са могли да си позволят едноседмична почивка извън дома.

Най-висок е този показател в Румъния, където 61% от населението не разполага със средства за подобна ваканция. След нея се нареждат Гърция с 47%, както и България и Унгария с по 39%.

В другия край на класацията са Люксембург с 11%, Швеция с 12% и Нидерландия с 13%. В Австрия делът на хората, които не могат да си позволят едноседмична почивка, възлиза на 18%, което също е под средното равнище за Европейския съюз.