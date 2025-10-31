Тази европейска страна ще ви глоби, ако вървите с над 6 км/ч

Законът трябва да влезе в сила на 1 януари 2026 г., но засега не е ясно какъв ще е размерът на глобата

Пешеходците в Словакия ще трябва да се придвижват по тротоарите със скорост не по-висока от 6 километра в час, ако искат да спазват новия закон. Във вторник следобед словашкият парламент прие изменение в Закона за движение по пътищата, с което се въвежда това ограничение за всички градски тротоари, предава Politico.

Новото правило важи за пешеходци, велосипедисти, скейтъри, както и за водачи на скутери и електрически тротинетки — всички, които имат право да се движат по тротоарите. Основната цел е да се намалят инцидентите и сблъсъците между пешеходци и по-бързи участници в движението. Авторът на изменението, Любомир Важни от ляво-популистката партия „Смер“ на премиера Роберт Фицо, обясни, че идеята е да се подобри безопасността на пешеходците в условията на нарастващ брой произшествия с тротинетки.

Според Важни, законовото определяне на максималната скорост ще улесни доказването на нарушения. Това ще даде възможност за по-обективна преценка в случаите, когато трябва да се установи дали някой се е движил по-бързо от допустимото в зони, предназначени основно за пешеходци. Законът трябва да влезе в сила на 1 януари 2026 г., но засега не е ясно как точно ще бъде прилагано новото ограничение на практика и какъв ще е размерът на глобата.

Средната скорост на човешко ходене обикновено е между 4 и 5 км/ч, докато темпото от 6,4 км/ч, според Британската фондация за сърдечни заболявания, се смята за умерено натоварване при добра физическа форма. Това поставя под съмнение колко реалистично ще бъде спазването на ограничението от 6 км/ч.

Опозицията реагира остро, като дори словашкото Министерство на вътрешните работи посочи, че по-подходяща мярка би била забраната на електрическите тротинетки по тротоарите, вместо общо ограничение на скоростта. Мартин Пекар от либералната партия „Прогресивна Словакия“ заяви, че основната заплаха за пешеходците идва от автомобилите, а не от велосипедистите или тротинетките. Според него изменението наказва устойчивия транспорт и налага физически неизпълними изисквания.

Новината предизвика иронични реакции и шеги в социалните мрежи, където мнозина се питаха дали бързото тичане, за да се хване автобус, може вече да се смята за нарушение на закона.

