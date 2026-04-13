Следващият ви полет може да е с много стар самолет и вероятно няма да знаете

В днешния пазар понякога дори сравнително нови самолети се разглобяват за части

Когато се качите на борда на Boeing 767 на United Airlines, ще попаднете в модерна кабина с елегантно фоайе, но тези самолети може да са едни от най-старите машини в авиокомпанията.

Още през пролетта на 1991 г. United получава четири самолета 767-300ER, които и днес – 35 години по-късно – продължават да летят по маршрути като Нюарк–Лондон и Вашингтон–Женева. Повечето пътници дори не подозират тяхната възраст. Макар авиацията да изглежда като символ на модерността, тя съществува от над 75 години, а много самолети остават в експлоатация десетилетия. Както отбелязва Натаниел Пайпър от American Airlines, самолетите са изключително издръжливи и могат да служат дълго при правилна поддръжка и обновяване, предава CNN.

Забавянията в производството след пандемията от Covid-19 също допринасят за удължаването на живота на самолетите. Средната възраст на машините Airbus и Boeing традиционно е около 20–25 години, но сега леко се увеличава заради проблеми с веригите за доставки и производството. По-малко доставени самолети, затруднения при двигателите и по-бавни доставки на оборудване за кабината карат авиокомпаниите да разчитат по-дълго на наличния си флот.

При дългите полети разходът на гориво е ключов, затова по-старите широкофюзелажни самолети често се заменят по-бързо. Въпреки това модели като Boeing 767 остават изгодни, защото са по-лесни и евтини за поддръжка и имат добра наличност на резервни части. В същото време липсата на компоненти може да доведе до преждевременно изваждане от експлоатация на други самолети, както се случва с някои по-стари Boeing 777.

Интересно е, че в днешния пазар понякога дори сравнително нови самолети се разглобяват за части, тъй като двигателите им могат да струват повече от самата машина. Решението дали един самолет да продължи да лети или да бъде „пенсиониран“ зависи основно от икономическата целесъобразност, а не толкова от възрастта му. Както отбелязват експерти, самолетите често се възприемат като платформи за двигатели, които са най-ценният им компонент.

За да поддържат усещането за модерност, авиокомпаниите инвестират сериозно в обновяване на интериора – нови седалки, осветление, стени и развлекателни системи. Така пътниците трудно могат да преценят реалната възраст на самолета. Въпреки предизвикателствата с доставките и забавянията, компаниите продължават да модернизират флотите си, доказвайки, че дори 20-, 30- или по-стари самолети могат да предложат преживяване на нивото на най-новите модели.