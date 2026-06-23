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Свят След 23% спад от върха: Защо инвеститорите в SpaceX виждат как печалбите им се топят

След 23% спад от върха: Защо инвеститорите в SpaceX виждат как печалбите им се топят

Свят

bTV Бизнес екип

Уплашени ли са инвеститорите?

Акциите на технологичния конгломерат SpaceX на Илон Мъск се сринаха с 16% в понеделник, за да затворят под цената си на 12 юни, датата на мащабното му първично публично предлагане, пише NBC News.

Това е третият пореден ден на спад 10 дни след най-голямото ИПО в историята. При цена на затваряне в понеделник от 154,60 долара, средностатистическите инвеститори, които са купили акции на SpaceX на свободния пазар след дебюта му, вече са видели как по-голямата част от печалбите им изчезват, показват пазарни данни.

Акциите затвориха на цена от 160,90 долара на 12 юни, денят, в който акциите започнаха да се търгуват на борсата Nasdaq. На 16 юни те достигнаха максимум от 201,80 долара за акция.

Когато търговията приключи в понеделник следобед, акциите бяха с около 23% по-ниски от пика си седмица по-рано.

Самата компания, и притежателите на нейните акции, които преди това бяха частно притежавани, спечелиха над 85 милиарда долара от първичното публично предлагане. А с пазарна капитализация от около 2 трилиона долара, SpaceX остава по-ценна от Walmart или компанията майка на Facebook, Meta.

SpaceX изпревари по пазарна капитализация технологичния гигант Amazon

Но това не беше голяма утеха за технологичните инвеститори, които се притесняват, че краткосрочната инфлация ще увеличи дълговото бреме на мегакапитализационните компании, които са взели назаем големи суми пари, за да финансират своята инфраструктура за изкуствен интелект.

Bloomberg съобщи в понеделник, че SpaceX се стреми да набере поне 20 милиарда долара чрез продажба на облигации.

С трилионът на Мъск може да си купите около 9,5 млрд. литра мляко или 2,5 млрд. детски колички

Ходът уплаши инвеститорите, които са „предпазливи от значителните парични средства, необходими за финансиране на технологични амбиции“, каза Хосе Торес, старши икономист във финансовата група Interactive Brokers, в бележка до клиентите в понеделник следобед.

Редица акции, ориентирани към потребителите, също спаднаха значително в понеделник, включително Amazon, Chipotle, McDonald's, Home Depot и Netflix.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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