Ще пътувате през ноември? Това са ТОП дестинации, които да посетите

Ще пътувате през ноември? Това са ТОП дестинации, които да посетите

Свят

bTV Бизнес екип

Вижте кои са най-добрите места за пътуване

Независимо дали искате да се отпуснете на плажа или да наблюдавате северното сияние, светът ви очаква. Ето кои са ТОП 5 дестинации, които трябва да посетите през ноември, според Lonely Planet:

1. Гана

Най-доброто за култура и дива природа

Снимка: iStock

Гана предлага чудесна смесица от атракции. В този разнообразен сегмент от Западна Африка ще откриете буйни дъждовни гори, плажове с мек пясък, богата история, оживени села и паркове, кипящи от живот. Разположена точно над екватора, температурата остава постоянна през цялата година (очаквайте 27–30°C/80–86°F), но ноември бележи началото на по-сухите месеци, когато пътуването е по-лесно, провинцията е изобилно зелена, а суровият вятър харматан все още не е започнал да духа от Сахара.

2. Юкон, Канада

Най-доброто за зимна приказка и северно сияние

Снимка: iStock

Началото на зимата не се възприема като трудност в Юкон; това е възможност. С падането на температурите между -1°C/30°F и -15°C/5°F, започват снежните забавления: ски спускане, ски бягане, ходене със снегоходки, каране на моторни шейни и риболов на лед.

3. Южен Виетнам

Най-доброто за гмуркане с шнорхел и тихи плажове

Снимка: Getty Images/iStock

Южният край на Виетнам е място, където се намират най-хубавите части на региона: забързаният поток от хора на Хо Ши Мин , трогателните останки от войната, оризищата и селата в делтата на Меконг и красивите, оградени с плажове острови Фу Куок и Кон Дао . И двата острова са били домакини на френски колониални затвори – можете да посетите пленителни останки – но сега са по-известни като места за релакс, идеални през ноември, след като дъждът и влажността са отшумели.

4. Панама

Най-доброто за наблюдение на птици

Панама се гордее с едни от най-добрите места за наблюдение на птици в Централна Америка . Почти 1000 вида са регистрирани на този тесен провлак – от едроклюни тукани и яркопери трогони до мотмоти, манакини, пуфкави птици и жакамари. А през октомври и ноември броят им нараства, тъй като почти 2 милиона ширококрили ястреби, ястреби на Суейнсън и пуйки мигрират на юг през джунглата на Панама, присъединявайки се към група ленивци, маймуни-ревуни и цветни жаби.

5. Непал

Най-доброто за приключения на открито

С чист въздух и безоблачно небе, ноември е идеален за опознаване на целия Непал – от планинските му върхове до джунгласти низини и богатите на култура вълнички между тях. За две седмици можете да свържете долината Катманду, Читван и крайбрежната Покхара , като включите кратки разходки. Многодневните преходи може да изискват по-дълъг престой.

