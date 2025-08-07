САЩ влиза в унгарската енергетика с ново ядрено споразумение

Будапеща и Вашингтон сключиха сделка за изграждане на малки модулни ядрени реактори

Унгария и САЩ подписаха меморандум за разбирателство, който предвижда задълбочено сътрудничество за внос на американски малки модулни ядрени реактори (SMR). Подписването на споразумението бе обявено първо от унгарския външен министър Петер Сиярто. В изявлението си той акцентира върху важността на технологията за дългосрочната енергийна сигурност на страната и за постигането на климатичните ѝ цели.

Малките модулни реактори се разглеждат като по-гъвкав вариант за страни със среден енергиен капацитет като Унгария, която предпочита стратегически да избягва изграждането на множество големи ядрени централи. Все пак конкретните параметри и срокове на бъдещите проекти все още не са официално обявени, въпреки че двете страни вече имат официално сключено споразумение. Унгарският външен министър така и не разкри детайли около споразумението, което може да означава, че тепърва предстои техническа регулаторна работа, преди да бъде представена ясен стратегически план и график за изграждането на модулните ядрени реактори на унгарска територия с американско участие.

Нов подход към ядрената енергия

Унгария от години залага на ядрената енергетика като ключов елемент от своята енергийна политика, а тази тенденция се засили допълнително след енергийната криза през 2022 година. Вече съществуващата ядрена инфраструктура в страната, включително централата в Пакш с четири работещи блока с мощност от по 500 мегавата и два нови реактора в процес на изграждане с капацитет на мощност от 1200 мегавата, поставя солидна база за допълване с по-малки модулни реактори.

Според оценките на енергийното министерство, първите инсталации с модулни реактори биха могли да станат реалност не по-рано от 2029–2030 година. Очаква се капацитетът на един малък модулен ядрен реактор да бъде около 300 мегавата, което ги прави подходящи за балнсирано разпределение и използване при пиково натоварване или в индустриални зони с повишена нужда от локална енергия.

Потенциално изместване на Китай в полза на САЩ

Досега основният фокус на Унгария по отношение на внос на SMR технологии беше насочен към Китай, но новото споразумение със САЩ може да се разглежда като част от усилията на Будапеща да се възползва от традиционно добрите отношения с администрацията на президента Доналд Тръмп. Това развитие потвърждава стремежа на правителството на Орбан да балансира между три големи сили в енергетиката – САЩ, Китай и Русия, целейки да запази гъвкавостта си в енергийната политика

Междувременно фактът, че меморандумът със САЩ предвижда сътрудничество не само в изграждането на реактори, но и в сфери като индустриално производство, образование и регулации, показва, че Унгария се стреми да създаде цялостна екосистема около новата технология. Това може да донесе и допълнителни ползи, включително трансфер на ноу-хау, обучение на кадри и разширяване на местната индустриална база.

