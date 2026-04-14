Удължиха лиценза за работа на „Лукойл" в България до края на октомври

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде нов генерален лиценз, който позволява на компаниите на „Лукойл“ в България да продължат дейността си. С него се разрешават всички трансакции, които бяха ограничени след санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“.

Новото разрешение е валидно до 29 октомври 2026 г. и обхваща „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл авиейшън България“ и „Лукойл България бункер“. То изцяло заменя предходния лиценз от 14 ноември 2025 г. В същото време американските власти подчертават, че изключението не позволява сделки с други санкционирани лица или подразделения на „Лукойл“, които не са изрично посочени.

Решението на САЩ е в синхрон с действията на Великобритания, която също удължи подобен лиценз за компанията. Целта на тези координирани мерки е да се избегнат сътресения на горивния пазар в региона и да се осигури нормалната работа на ключова инфраструктура в България, пише "24 часа".

Удължаването на лицензите осигурява по-голяма предвидимост за доставките на горива и дейността на рафинерията в Бургас през следващите месеци, докато страната продължава усилията си за диверсификация на енергийните източници.