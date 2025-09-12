Руската централна банка понижи лихвите, но предупреди за висока инфлация

Икономиката на Русия рязко се охлажда

Централната банка на Русия понижи основния си лихвен процент, но предупреди, че инфлацията остава прекалено висока на фона на нарастващите опасения за забавяне на икономиката заради офанзивата в Украйна, предаде АФП, цитирано от БГНЕС.

Икономиката на Русия рязко се охлажда, което поражда предупреждения, че може да навлезе в рецесия или стагнация, след две години на силен растеж, подхранван от увеличените военни разходи за финансиране на кампанията на Москва.

С обявяването на понижаване на лихвите от 18 на 17%, банката заяви, че икономиката „продължава да се връща към балансиран път на растеж“, намеквайки за забавянето. Очакваше се още по-голямо намаление, но според анализатора на BKS Иля Фьодоров „отслабването на рублата“ – достигнала най-ниско ниво спрямо щатския долар от април насам – е принудило институцията да се въздържи.

Държавните разходи са скочили с над две трети от началото на офанзивата в Украйна, като военният бюджет вече представлява близо девет процента от БВП, съобщи президентът Владимир Путин. Това помогна на Москва да избегне прогнозите, че западните санкции ще сринат икономиката ѝ, но доведе до рязко покачване на инфлацията.

Банката постепенно сваля лихвите от 21% – най-високото им равнище от две десетилетия. Въпреки това инфлацията остава над осем процента, повече от два пъти над официалната цел на правителството, като институцията предупреди, че поскъпването може да се задържи в следващите месеци. Като особено обезпокоителни бяха посочени по-високите цени на горивата, покачили се след украинските атаки срещу руски рафинерии.

Общият икономически растеж се е забавил до 1,1% на годишна база през второто тримесечие, след като през 2024 година надхвърляше 4%. Бизнесът от месеци настоява централната банка да намали лихвите, които според него задушават икономиката и възпират инвестициите.

Публичните финанси на Русия също са под натиск заради огромните военни разходи и слабите цени на петрола, жизненоважни за националната икономика. През първите осем месеца на годината правителството е отчело дефицит от около 50 милиарда долара – еквивалент на два процента от БВП – три пъти повече в сравнение със същия период на 2024 година.

Киев и Вашингтон се стремят да ограничат приходите на Русия от енергийни доставки, за да задълбочат този дефицит. Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече повиши митата върху Индия заради покупките ѝ на руски петрол и заплаши да предприеме подобни мерки срещу Китай.

