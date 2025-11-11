BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69029 BGN
Петрол
63.8 $/барел
Bitcoin
$105,656.0
Свят Русия и Индия обсъдиха потенциални нови проекти в ядрената енергетика

Русия и Индия обсъдиха потенциални нови проекти в ядрената енергетика

Свят

bTV Бизнес екип

Подготвят изграждане на нова АЕЦ с руски дизайн в Индия

Разработването на нови проекти за големи и малки атомни електроцентрали и  по-широко сътрудничество в областта на ядрения горивен цикъл бяха обсъдени по  време на разговорите между „Росатом“ и Министерството на атомната енергия на Индия, съобщава World Nuclear New.

Според руската държавна корпорация в момента се подготвят техническите спецификации за изграждането на нова АЕЦ с руски дизайн в Индия с блокове ВВЕР1200. Разглеждат се и нови области на партньорство като изграждането на малки АЕЦ с руски дизайн, включително плаващи енергийни блокове.

Страните прегледаха напредъка на проекта за разширяване на АЕЦ  „Куданкулам“, на чиято площадка вече работят два реактора ВВЕР 1000. Блок 1 е в  търговска експлоатация от 2014 г., а блок 2 – от 2017 г. „Росатом“ информира, че „блок 3 се подготвя за един от най-важните етапи - тестването на системите за безопасност на  открития реактор.“ Успоредно с това продължават строително-монтажните работи и  доставката на оборудване за блок 4. Строителството на блокове 5 и 6 също е в активен  ход. За четвъртата фаза на проекта – блокове 7 и 8 – са предложени реактори ВВЕР1200.

Особено внимание бе обърнато и на потенциала за локализиране на производството на оборудване. Участниците в срещата отбелязаха ценния опит,  натрупан по време на проекта за АЕЦ „Куданкулам“, и подчертаха готовността си да  реализират нови големи инициативи в областта на ядрената енергетика в Индия.

По данни на Световната ядрена асоциация Индия разполага с 24 действащи ядрени реактора с обща мощност 7943 MW. Шест реактора са в процес на изграждане.

Други 10 блока са в предпроектни етапи. Страната цели да разшири капацитета си за ядрена енергия до 100 GW до 2047 г. чрез двустранен подход - с разполагане на реактори с голям капацитет, както и на малки модулни реактори (ММР)

