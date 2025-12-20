Рим въвежда такса за една от най-посещаваните си забележителности

Ето колко ще струва билета

Туристите ще трябва да плащат по две евро от февруари следващата година, за да имат достъп до фонтана "Треви" в Рим, предаде АФП, цитирано от БТА.

Защо се налага да се въведе такса?

Кметството по-рано обяви, че иска да регулира достъпа до "Треви" поради прекалено голямото струпване на хора в тази зона, която е мишена на джебчии.

Фонтанът "Треви" е на първо място в списъка на много посетители, дошли да разгледат Вечния град. Да си пожелаеш нещо и да хвърлиш монета във водата е традиция, толкова дълбоко вкоренена, че властите събират хиляди евро на седмица, които след това се предават на организацията "Каритас".

Между 1 януари и 8 декември около девет милиона туристи са посетили зоната пред фонтана, което прави средно 30 000 души на ден, отбеляза кметът на италианската столица Роберто Гуалтиери.

За кого ще е безплатно?

Само жителите на Рим ще продължат да ползват безплатен достъп.

Фонтанът "Треви", който привлича всекидневно многобройни посетители, ще се вижда безплатно от разстояние, но достъпът отблизо ще бъде запазен за притежателите на билети, посочи кметът на пресконференция.

"От 1 февруари въвеждаме платен билет за шест обекта в италианската столица, включително за фонтана "Треви". Входът за останалите пет обекта ще струва пет евро", каза Роберто Гуалтиери .

Въвеждането на такса се очаква да носи 6,5 милиона евро годишно на града, обяви кметът на италианската столица Роберто Гуалтиери.



Бароковият шедьовър - едно от най-популярните места в Рим, е прославен от филма "Сладък живот" на Федерико Фелини с Марчело Мастрояни и Анита Екберг.

