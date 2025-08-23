1 USD
Свят Ресторант пусна меню само с вода, цените са шокиращи (ВИДЕО)

Ресторант пусна меню само с вода, цените са шокиращи (ВИДЕО)

bTV Бизнес екип

"Водата не е просто вода“, казва собственикът на ресторанта

Ресторант със звезди Michelin пусна меню само с вода, като бутилките струват до 19 паунда.

Съсобственикът на La Popote, Джоузеф Роулинс, е работил заедно с един от само петимата британски сомелиери на вода, Доран Биндер, за да създаде селекцията, съобщава Sky News.

„Просто искахме да предложим нещо различно, а Доран е луд по водата... водата не е просто вода“, казва Роулинс.

Снимка: La Popote's

„Вече имахме голям интерес и ако имаше някакъв негативизъм зад него, нямаше да го направим. Ценовият диапазон е широк, така че хората могат да опитат нещо различно.“

Снимка: La Popote's

Той казва, че за първи път е бил потърсен от Биндер за идеята преди три години, но не му е дал зелена светлина до началото на тази година, след като е направил дегустация на вода.

Биндер работи върху менюто за френския ресторант с изискана кухня в Чешир през последните седем месеца.

Клиентите могат да избират от седем първокласни води, подбрани от цяла Европа - четири негазирани и три газирани.

Цените започват от 5 паунда за изворната вода Crag на Binder и стигат до 19 паунда за бутилка португалска газирана вода The Palace of Vidago. Това се равнява на около 43 български лева.

