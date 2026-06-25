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Свят Реновират един от най-старите молове в Румъния за 9 млн. евро

Реновират един от най-старите молове в Румъния за 9 млн. евро

Свят

bTV Бизнес екип

Проектът включва и нови съоръжения, ориентирани към по-младата аудитория

Разработчиците на недвижими имоти IULIUS и Atterbury Europe инвестират 9 милиона евро в модернизацията на Iulius Mall Iași – един от най-старите търговски центрове в Румъния. От компаниите съобщават, че проектът ще включва нови търговски марки, подобрена техническа инфраструктура и нови съоръжения, насочени към студенти и млади посетители, предава Romania Insider. 

Разположен в университетския кампус „Тудор Владимиреску“ в град Яш, Iulius Mall привлича над 20 000 посетители дневно. Търговският център разполага с 27 000 кв. м отдаваема площ и над 180 магазина. Ремонтните дейности са планирани да приключат в началото на 2027 г. и ще обхванат подобрения на техническите системи на мола, насочени към повишаване на комфорта на посетителите, енергийната ефективност и оперативните резултати.

В рамките на инвестицията около 5800 кв. м търговска площ ще бъдат преразпределени и преоформени, за да се осигури място за нови магазини и разширени формати на съществуващите наематели. Основният фокус ще бъде върху достъпни марки в сегменти като мода, обувки, козметика, стоки за дома и хранителни продукти.

Проектът включва и нови съоръжения, ориентирани към по-младата аудитория. Наскоро беше открито модерно открито баскетболно игрище, достъпно безплатно, а в момента се разработва план за създаване на най-голямото споделено и креативно пространство в Румъния. Съоръжението от 2000 кв. м, което се очаква да отвори през 2027 г., ще разполага с над 200 работни места в споделени зони, както и специални пространства за студенти и професионалисти.

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В зоната за развлечения клубът за боулинг и билярд Viper също е в процес на обновяване и се очаква да отвори отново тази есен с нова концепция. Открит през 2000 г., Iulius Mall Iași е вторият търговски център, открит в Румъния, и през последните две десетилетия е преминал през няколко разширения и модернизации.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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