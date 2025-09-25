Проучване: 53% от служителите на пълен работен ден биха избрали работа на непълно време

Държавната служба набира популярност, особено сред най-младите и над 45-годишните

Повече от половината служители на пълен работен ден биха предпочели да преминат на непълно време – показва ново проучване. Същевременно държавната служба изглежда все по-привлекателна за наетите. Налице са различия според възрастовите групи.

Нарастващо мнозинство в Германия вече не изпитва желание да работи на пълен работен ден. По данни на изследването на застрахователното дружество HDI 53% от наетите биха предпочели непълно работно време, стига да им бъде предложено, пише германската медия Tagesschau.

В сравнение с предходната година това е увеличение с два процентни пункта; до 2023 г. привържениците на непълното време все още бяха малцинство.

3 739 професионално заети анкетирани

Снимка: iStock

По поръчка на HDI социологическата агенция Yougov анкетира общо 3 739 работещи през юни и юли; изследването е представително. Данните разкриват съществени възрастови разлики: при служителите под 40-годишна възраст желанието за непълно работно време е 57%, докато при групата на 40-годишните и по-възрастните то спада до 49%.

Едновременно с това в кризисни времена явно нараства стремежът към сигурна работа: 43% биха избрали позиция в публичния сектор при същата професионална област, срещу 40%, които биха предпочели частния. Това се отнася най-вече за служителите под 25 години и над 45 години. Само във възрастовата група между тях частният сектор отчита „прираст на атрактивността“.

Сигурността като основен аргумент за държавната служба

Като основен мотив за работа в публичния сектор се посочва предлаганата сигурност (54%). Следват по-високите пенсионни доходи (46%), по-добрата нетна заплата (32%) и „по-малко стрес“ (24%). За всеки четвърти участник (24%) държавната служба е станала по-привлекателна през последните пет години. Това важи не само за обикновените служители, но и за техните ръководители: 32% от запитаните мениджъри споделят същото.

„В време на нарастваща глобална несигурност изглежда, че стремежът към професионална сигурност расте дори и сред ръководните служители“, коментира резултатите главният изпълнителен директор на HDI Йенс Варкентин. „И тъй като този стремеж към сигурност вече е обхванал толкова силно именно най-младите, това едва ли е временно явление“, добави той. „Това развитие може да се засили в бъдеще.“

