Продават парчета от самолета на Iron Maiden като ключодържатели

Самолетът е пилотиран лично от вокалиста на групата Брус Дикинсън

Легендарният самолет на Iron Maiden – Ed Force One, който беше основно средство за транспорт по време на световното им турне Book of Souls през 2016 г., получава нов живот. Германската компания Aviationtag, специализирана в рециклирането на стари самолети, създаде лимитирана серия уникални сувенири, изработени от фюзелажа му, съобщава CNN.

Турнето на Iron Maiden от 2016 г. беше впечатляващо не само с мащаба си, но и с факта, че групата разполагаше със свой собствен Boeing 747-400, пилотиран лично от вокалиста Брус Дикинсън. Външността на самолета също впечатляваше, тъй като опашката му беше украсена с изображението на Еди – емблематичният талисман на групата. Днес обаче самолетът е разглобен, а част от корпуса му се превръща в колекционерски предмети.

„За да създадем цветови вариации, използвахме и материал от синята опашка, върху която с времето са нанесени до девет слоя боя“, обясни Тобия Рихтер, главен търговски директор на Aviationtag. Той добави, че Boeing 747-400 е с дължина от 71 метра, което означава, че теоретично Ed Force One може да се превърне в над 100 000 ключодържатели. Все пак компанията избира да създаде ограничена серия.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

Размерите на ключодържателите са около 35 на 88 милиметра, а те се продават на цена от 66,66 евро на уебсайта на Aviationtag. Цената е очевидно намек за 666 и The Number of the Beast на Iron Maiden.

Aviationtag се занимава с рециклиране на авиационни материали от 2006 г. насам и е превръщала в колекционерски предмети всичко – от търговски самолети като Airbus A380 до военни самолети като DC-3 „бонбонен бомбардировач“.

„При Ed Force One на някои места дори открихме златиста боя под слоевете, което добавя допълнителен щрих към уникалността на това издание“, добавя Рихтер, като обяснява, че златните версии ще бъдат пуснати на по-късна дата.

Целият процес по изработката на сувенирите отнема няколко седмици. Стъпките включват изрязване на панелите, нарязване на ленти, пробиване, почистване, лазерно гравиране на предната част, гравиране на задната част, повторно почистване, прикрепване на пръстена и верижката. Пълният процес може да се види във видеоклипа на Aviationtag „Making of“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN