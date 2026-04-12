Приятели нарекоха неговата идея глупава, а днес продуктът му има над 290 млн. продажби

Още като дете Барнет проявявал предприемачески дух и често измислял начини да печели пари

Приятели някога определили бизнес идеята му като „най-глупавото нещо“, но по-късно той реализирал продажби за над 290 милиона. „Гледах как им увиснаха челюстите“, спомня си той. Дейвид Барнет първоначално бил щатен професор по философия в Университета на Колорадо, Боулдър и се интересувал повече от съзнанието и реалността, отколкото от потребителски продукти. Въпреки това, още като дете проявявал предприемачески дух и често измислял начини да печели пари.

Идеята му се ражда от дребно, но досадно ежедневие – постоянно заплитащите се кабели на слушалките му. За да реши проблема, той залепил две копчета на гърба на своя iPhone 3 и започнал да увива кабела около тях. Макар за него това да било практично решение, близките му го намирали за абсурдно и дори му се подигравали, предава dailyhunt.

Този скептицизъм го подтикнал да създаде по-усъвършенстван вариант – сгъваем механизъм тип „акордеон“, който да служи не само за кабели, но и като стойка и захват за телефона. Процесът се оказал изключително труден и изисквал десетки итерации и стотици прототипи. В крайна сметка се появява продуктът PopSocket, който може да се залепя на гърба на телефона.

Решаващ момент настъпил, когато група ученици видели прототипа и реагирали с искрено удивление. Именно тогава Барнет осъзнал, че продуктът има потенциал, въпреки че приятелите и семейството му продължавали да го подценяват. Първоначално той се надявал просто да покрие разходите си, но с нарастващия интерес амбициите му значително се разширили.

След създаването на компанията през 2011 г., той стартирал кампания в Kickstarter, която макар и скромна като финансиране, помогнала за популяризирането на продукта. По-късно той взел трудно решение да напусне академичната си кариера и да се посвети изцяло на бизнеса. Ключов пробив дошъл, когато променил начина на предлагане – започнал да продава единичен продукт с по-ясно представена функция, което довело до рязък ръст в продажбите.

Успехът на PopSockets се ускорил благодарение на популярността сред известни личности, ученици и промоционални кампании. Големи компании като Walmart, Best Buy, Target и Apple включили продукта в своите магазини, което помогнало той да достигне десетки хиляди търговски обекти. Днес Барнет съветва предприемачите да започват постепенно, да тестват идеите си внимателно и да не напускат сигурната си работа твърде рано.