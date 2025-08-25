Предпочитате ли 4-дневна работна седмица през лятото? (АНКЕТА)

9% предпочитат по-гъвкави работни дни

Проучване сред гръцки служители чрез платформата LinkedIn показа, че повечето биха предпочели по-гъвкав работен график, повече възможности за почивка и други стимули под формата на пространства за релакс на работното място, бонуси и възможности за обучителни семинари, съобщава гръцкото издание Ekathimerini.

По-малко от една на всеки 10 компании предоставят тези стимули. Служителите също биха искали повече време за почивка.

На въпроса дали биха предпочели различни работни дни през лятото, 66% са отговорили, че биха предпочели четиридневна работна седмица, 14% - петдневна с шестчасов работен ден, 12% - ранни петъци и 9% - по-гъвкави работни дни.

Младите хора у нас искат 4-дневна работна седмица и 6-часов работен ден. Това е изводът от прочуване на студентската медия на Нов български университет и платформата kazva.bg. Най-важният фактор при избора на работно място за студентите е балансът между работа и личен живот.

А вие бихте ли работили едва 4 дни през лятото?

Предпочитате ли 4-дневна работна седмица през лятото? Да, категорично 0

По-скоро да 0

По-скоро не 0

Не, категорично 0 Резултати Гласувай

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN