Pfizer придобива компания, разработваща медикаменти за отслабване

Сделката е на стойност 7,3 милиарда долара

Американската фармацевтична компания Pfizer обяви, че ще придобие разработчика на медикаменти за отслабване Metsera в сделка на стойност до 7,3 милиарда долара, включително бъдещи плащания, като част от стратегията си за навлизане на бързо разрастващия се пазар на терапии за затлъстяване.

Сделката предвижда плащане в брой от 47,50 долара на акция, което представлява премия от около 43 на сто спрямо последната пазарна цена на базираната в Ню Йорк Metsera. Компанията може да получи допълнително до 22,50 долара на акция, ако бъдат постигнати определени пазарни и научни цели, съобщава БТА.

Новината доведе до скок от 56% в цената на акциите на Metsera в предварителната търговия.

Пазарът на медикаменти за отслабване в САЩ процъфтява в последните години, основно благодарение на ефективните препарати и инкретинг (хормони, които стимулират секрецията на инсулин), разработени от конкурентите Novo Nordisk (Ново Нордиск) и Eli Lilly (Ели Лили), които се борят за лидерска позиция. Очаква се сегментът да продължи да расте въпреки въпросите, свързани с покритие от застрахователи, цени, доставки и регулаторни одобрения.

