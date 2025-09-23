Pfizer придобива компания, разработваща медикаменти за отслабване

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Разкриха европейска схема за криптоизмами, засегната е и България
Схемата функционира поне от 2018 г. и е обхващала 23 страни
Сделката е на стойност 7,3 милиарда долара
Американската фармацевтична компания Pfizer обяви, че ще придобие разработчика на медикаменти за отслабване Metsera в сделка на стойност до 7,3 милиарда долара, включително бъдещи плащания, като част от стратегията си за навлизане на бързо разрастващия се пазар на терапии за затлъстяване.
Сделката предвижда плащане в брой от 47,50 долара на акция, което представлява премия от около 43 на сто спрямо последната пазарна цена на базираната в Ню Йорк Metsera. Компанията може да получи допълнително до 22,50 долара на акция, ако бъдат постигнати определени пазарни и научни цели, съобщава БТА.
Новината доведе до скок от 56% в цената на акциите на Metsera в предварителната търговия.
Пазарът на медикаменти за отслабване в САЩ процъфтява в последните години, основно благодарение на ефективните препарати и инкретинг (хормони, които стимулират секрецията на инсулин), разработени от конкурентите Novo Nordisk (Ново Нордиск) и Eli Lilly (Ели Лили), които се борят за лидерска позиция. Очаква се сегментът да продължи да расте въпреки въпросите, свързани с покритие от застрахователи, цени, доставки и регулаторни одобрения.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Схемата функционира поне от 2018 г. и е обхващала 23 страни
Проектът цели да повиши финансовата грамотност в страната
Богатството на съоснователя на Oracle е нараснало с безпрецедентните 195 млрд. долара