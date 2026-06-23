Петролът продължава да поевтинява

Фючърсите на петрола сорт Брент поевтиняха до 77,70 долара за барел

Цените на петрола продължиха да се понижават и днес, след като инвеститорите отчетоха признаци за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и напредък в мирните преговори между САЩ и Иран, предаде Ройтерс.

Към 09:00 часа българско време фючърсите на петрола сорт Брент поевтиняха с 94 цента, или 1,22 на сто, до 77,70 долара за барел. Американският лек суров петрол поевтинява със 77 цента, или 1,04 на сто, до 73,09 долара за барел.

Още вчера двата основни петролни бенчмарка загубиха над 3 на сто от стойността си, след като Вашингтон предостави на Техеран 60-дневно отлагане на санкциите след първия кръг от мирни преговори, а официални представители съобщиха за затихване на бойните действия в Ливан.

Според анализатори на Ай Ен Джи (ING) постепенното възстановяване на потоците от суров петрол през Ормузкия проток продължава да оказва натиск върху цените.

Данни за корабния трафик показват, че в понеделник през протока са преминали два танкера с общ товар от близо 2 милиона барела суров петрол. Това се възприема като сигнал за нормализиране на движението след по-слабия трафик през предходния ден заради опасения за сигурността в района.

„Пазарът разглежда увеличаването на транзита като индикатор както за физическите доставки на петрол, така и за напредъка в дипломатическите усилия“, посочва Нийл Кросби от „Спарта Комодитис“ (Sparta Commodities).

Въпреки понижението на цените анализаторите отбелязват, че инвеститорите остават предпазливи заради продължаващото недоверие между Вашингтон и Техеран.

„На пазара все още преобладава скептицизъм, което предполага, че връщането към нивата на цените отпреди войната вероятно ще бъде постепенно, а не незабавно“, коментира Тим Уотърър от „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade).

Междувременно анкета на Ройтерс сред анализатори показва очаквания за нов спад на запасите от суров петрол, бензин и дестилати в САЩ през миналата седмица.

Правителствени данни, публикувани в понеделник, показаха, че запасите в Стратегическия петролен резерв на САЩ са намалели до 331,2 милиона барела, което е най-ниското равнище от юни 1983 година насам, предаде БТА.

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