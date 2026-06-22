Изключете телефона си незабавно, ако забележите тези признаци

Ето за какво да внимавате

Трябва да бъдем внимателни, когато става въпрос за сигурността на нашия телефон. Винаги трябва да бъдете внимателни с приложенията, които инсталирате, и разрешенията, които им предоставяте, мрежите, към които се свързвате, и всичко, което включвате в телефона си. Но това не означава, че телефонът ви няма да се зарази с опасен зловреден софтуер.

Макар и да не е универсален, има три предупредителни знака, за които трябва да следите. Ако видите някой от тях, трябва да спрете да използвате телефона си и да го рестартирате напълно. Изключете го и след това го включете отново. Това ще прекъсне процесите, работещи на телефона, включително опасните. И макар че постоянните заплахи ще се появят отново, можете да проверите телефона си, когато се рестартира, пише Forbes.

През 2020 г. американската Агенция за национална сигурност (NSA) издаде ръководство за най-добри практики за потребителите на смартфони , което препоръчва седмично рестартиране. В зависимост от местоположението, професията и склонността ви към риск, това може би е полезна мярка за безопасност, но е прекалено за почти всички потребители. По-важният съвет в този документ на NSA е да се уверите, че вашият фърмуер и приложения са актуални, да инсталирате приложения само от официални магазини и да не кликвате върху връзки или да не отваряте неочаквани прикачени файлове в имейли, съобщения или онлайн форуми.

1. Телефонът прегрява

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Ако телефонът ви се загрява, въпреки че не се зарежда и не използвате тежки приложения или игри, това може да е знак, че във фонов режим работят нежелани или злонамерени процеси. Някои зловредни приложения използват ресурсоемки функции на устройството, което води до повишена температура. В такъв случай рестартирането на телефона е добра първа стъпка.

2. Батерията се изтощава необичайно бързо

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Ако батерията започне да пада значително по-бързо от обичайното без видима причина, възможно е някое приложение да работи непрекъснато във фонов режим. Това може да се дължи както на безобиден софтуерен проблем, така и на зловредно приложение. Рестартирането често прекратява подобни процеси и може да възстанови нормалната работа на устройството.

3. Телефонът работи бавно или забива

Ако приложенията се зареждат по-бавно, уебсайтовете отварят трудно или телефонът започне да забива при обичайни действия, рестартирането може да помогне. То освобождава системните ресурси и често решава временни проблеми с производителността, независимо дали причината е сериозна или не.

Има и още един очевиден признак, а именно появата на необичайни изскачащи въпроси. Ако по време на сърфиране в интернет или при използване на приложения започнат да се появяват неочаквани реклами или изскачащи прозорци, това може да е признак за зловреден софтуер. Рестартирайте телефона, но ако проблемът продължи, проверете инсталираните приложения и извършете сканиране за злонамерен софтуер възможно най-скоро.

Точно както при собственото ви здраве, трябва да следите повече за промените в нормата, отколкото за спецификата на тези промени. Трябва да забележите големи промени, точно както правите със собственото си тяло, и трябва да ги приемате сериозно.