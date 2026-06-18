Петролът поевтиня с над 2 процента след подписването на споразумението между САЩ и Иран

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха до 77,91 долара за барел

Цените на петрола се понижиха с над 2 процента в азиатската търговия, след като САЩ и Иран подписаха временно споразумение, което предвижда прекратяване на конфликта между двете страни, възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции върху иранския петрол, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,64 долара, или 2,06 процента, до 77,91 долара за барел.

Котировките на американският лек суров петрол се понижиха с 1,80 долара, или 2,34 процента, до 74,99 долара за барел.

Спадът продължи след пониженията от предходната сесия, като пазарът заличи поскъпването от сряда. Тогава президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да възобнови бомбардировките срещу Иран, ако иранското ръководство „не се държи добре“.

Пазарният анализатор Тони Сикамор от Ай Джи (IG) посочи в бележка до клиенти, че разпродажбите са се ускорили, тъй като енергийните пазари отчитат по-бързо от очакваното завръщане на ирански петрол на международните пазари след неотдавнашния меморандум за разбирателство между САЩ и Иран.

Меморандумът от 14 точки поставя началото на 60-дневен преговорен период, през който Иран ще осигури свободно преминаване през Ормузкия проток - един от ключовите маршрути за превоз на петрол и природен газ. Споразумението предвижда трафикът през протока да бъде възстановен до пълния му капацитет в рамките на 30 дни.

Предварителното споразумение отлага решаването на по-сложни въпроси, включително иранската ядрена програма. То също така предвижда САЩ и техните партньори да разработят план на стойност 300 милиарда долара за финансиране на възстановяването на Иран.

Анализатори остават предпазливи относно възможността за по-нататъшно поевтиняване на петрола в краткосрочен план, тъй като предлагането може да остане ограничено дори след възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Главният изпълнителен директор на енергийната консултантска компания „ЕксАналистс“ (XAnalysts) Мукеш Сахдев заяви, че количествата суров петрол, които ще се върнат на пазара след отварянето на протока, може да бъдат ограничени, тъй като част от товарите вече са били изнесени по алтернативни маршрути. По думите му част от корабособствениците може да останат предпазливи при изпращането на танкери в региона заради опасения, че споразумението може да се провали.

Според Сахдев търсенето на суров петрол може да нарасне по-бързо от предлагането, което би ограничило пониженията на цените до нивата отпреди конфликта.

В публикувания вчера месечен доклад Международната агенция за енергията (МАЕ) предупреди, че при успешно изпълнение на споразумението между САЩ и Иран и пълно възстановяване на трафика през Ормузкия проток настоящият недостиг на предлагане може да се превърне в значителен излишък през 2027 г. Агенцията прогнозира, че през следващата година предлагането ще надвишава търсенето с 5,05 милиона барела дневно, тъй като петролът от Близкия изток се завърне на пазара.

Допълнителен натиск върху петролния пазар оказват и нарастващите очаквания, че Управлението за федерелен резерв (УФР) може да повиши основните лихвени проценти по-късно през годината в опит да ограничи инфлацията. Подобен ход би могъл да забави икономическия растеж и да намали търсенето на петрол.

Според публикувани вчера прогнози деветима от общо 19 представители от Управителния съвет на УФР вече смятат, че ще бъде необходимо ново повишение на лихвите, предаде БТА. Преди три месеца нито един от тях не е поддържал подобна позиция.