Петролът поевтиня с 2% въпреки атаката срещу товарен кораб в Ормузкия проток

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент спаднаха до 73,79 долара за барел

Цените на суровия петрол се понижиха с около 2 на сто в последната за седмицата азиатска търговия. Петролът продължава да поевтинява на фона на отслабващите опасения относно доставките на суровината, докато все повече танкери преминават през Ормузкия проток, въпреки че снощи в близост до Оман беше ударен товарен кораб, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент спаднаха с 1,47 долара или 1,95 на сто до 73,79 долара за барел към 07:21 часа българско време, докато американският лек суров петрол поевтиня с 1,44 долара или 2 на сто до 70,48 долара за барел, съобщи БТА.

Според данни на „Лондон сток ексчейндж груп“ (LSEG) саудитската петролна компания „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) е възобновила в петък товаренето на петрол в терминала си „Рас Танура“ в Персийския залив след почти четиримесечно прекъсване.

Два супертанкера са товарели суров петрол в терминала, докато трети е бил закотвен наблизо. Всеки от съдовете има капацитет от 2 милиона барела петрол.

Цените на петрола спадат, „тъй като пазарът реагира на увеличените потоци през Ормузкия проток и на факта, че в Китай все още не се е възстановило търсенето на суров петрол“, заяви Джун Го, старши анализатор на петролния пазар в „Спарта Комодитис“ (Sparta Commodities).

И двата референтни петролни фючърса отбелязаха скок от над 2 на сто в четвъртък, след като товарен кораб беше ударен от снаряд с неизвестен произход близо до Оман. След атаката срещу плавателен съд в Оманския залив Международната морска организация (ММО) към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток.

Двама американски държавни служители са казали пред Ройтерс, че Иран е открил огън по товарния кораб, докато съдът се е опитвал да премине през протока.

Иранските власти днес заявиха, че сигурността на корабите, преминаващи извън определените от Иран маршрути в Ормузкия проток, не е гарантирана.

Очаква се цените на Брент и американския лек суров петрол да отбележат спад от около 8 на сто тази седмица.

Данните на платформи за корабоплаването сочат, че тази седмица превозите на суров петрол през Ормузкия проток са се увеличили до най-високото си ниво, откакто в края на февруари започна конфликтът в Близкия изток.

„Голяма част от увеличението се дължи на кораби, които преди това бяха блокирани и напускат Персийския залив. Броят на плаващите към залива кораби остава значително по-скромен. Това подсказва, че след като блокираните кораби напуснат, бихме могли да наблюдаваме спад на доставките“, посочиха в доклад анализаторите на Ай Ен Джи (ING).

В същото време мощните земетресения, които засегнаха вчера Венецуела, също предизвикаха опасения относно доставките.

Предварителните оценки на енергийния сектор на Венецуела засега сочат ограничени щети по енергийната инфраструктура, тъй като повечето от най-големите производствени региони, рафинерии, тръбопроводи и терминали в страната се намират далеч от най-тежко засегнатите райони.

Въпреки това липсата на електроенергия поставя под съмнение дали производството на венецуелски петрол може да се поддържа на нивото отпреди земетресението - близо 1,2 милиона барела на ден, смятат източници.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN