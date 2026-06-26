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БГ Бизнес Ще пазаруваме ли чрез AI вместо през онлайн магазини?

Ще пазаруваме ли чрез AI вместо през онлайн магазини?

bTV Бизнес екип

"Eлектронната търговия вече преминава през сериозна трансформация", казва Светослав Тодоров от ShopTrick

Как изкуственият интелект може да работи сигурно с чувствителни бизнес данни? Как ще промени електронната търговия през следващите години? И какви са най-важните уроци за компаниите, които внедряват AI решения? На тези въпроси отговори Светослав Тодоров пред bTV Бизнес Новините, изпълнителен директор на ShopTrick, по време на Digital4Sofia 2026.

Според него сигурността и прозрачността са сред най-важните условия за успешното използване на изкуствен интелект в бизнеса.

„Това, което правим в нашата компания, е да обучаваме агентите единствено с данните на нашите клиенти и да не им позволяваме да правят произволни изводи. Освен това проследяваме логиката, по която агентът дава обратна връзка, за да можем лесно да я покажем на клиентите“, обясни Тодоров.

По думите му електронната търговия вече преминава през сериозна трансформация заради навлизането на AI технологиите.

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„Очакваме все повече крайните потребители да общуват директно с изкуствен интелект, който да им помага при избора и покупката на продукти. Вместо да търсят в различни сайтове, хората ще могат да задават своите предпочитания, бюджет и изисквания, а AI ще намира най-подходящите предложения“, каза той.

Тодоров смята, че ролята на изкуствения интелект в онлайн търговията ще продължи да нараства през следващите три до пет години.

Според него обаче технологията сама по себе си не е достатъчна за успех.

„Най-важният урок, който научихме, е, че технологията не е самоцел. Изкуственият интелект е изключително полезен инструмент, но трябва да бъде съобразен с реалните нужди на клиентите“, подчерта той.

По думите му компаниите трябва постоянно да поддържат връзка с клиентите си, за да разбират по-добре техните предизвикателства и очаквания.

Друг ключов фактор за успеха е качеството на данните, с които работят AI системите.

„Качеството на данните е изключително важно. Затова отделяме много време и усилия, за да сме сигурни, че информацията, която използваме, е надеждна“, каза още Тодоров.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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