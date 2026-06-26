Ще пазаруваме ли чрез AI вместо през онлайн магазини?

"Eлектронната търговия вече преминава през сериозна трансформация", казва Светослав Тодоров от ShopTrick

Как изкуственият интелект може да работи сигурно с чувствителни бизнес данни? Как ще промени електронната търговия през следващите години? И какви са най-важните уроци за компаниите, които внедряват AI решения? На тези въпроси отговори Светослав Тодоров пред bTV Бизнес Новините, изпълнителен директор на ShopTrick, по време на Digital4Sofia 2026.

Според него сигурността и прозрачността са сред най-важните условия за успешното използване на изкуствен интелект в бизнеса.

„Това, което правим в нашата компания, е да обучаваме агентите единствено с данните на нашите клиенти и да не им позволяваме да правят произволни изводи. Освен това проследяваме логиката, по която агентът дава обратна връзка, за да можем лесно да я покажем на клиентите“, обясни Тодоров.

По думите му електронната търговия вече преминава през сериозна трансформация заради навлизането на AI технологиите.

„Очакваме все повече крайните потребители да общуват директно с изкуствен интелект, който да им помага при избора и покупката на продукти. Вместо да търсят в различни сайтове, хората ще могат да задават своите предпочитания, бюджет и изисквания, а AI ще намира най-подходящите предложения“, каза той.

Тодоров смята, че ролята на изкуствения интелект в онлайн търговията ще продължи да нараства през следващите три до пет години.

Според него обаче технологията сама по себе си не е достатъчна за успех.

„Най-важният урок, който научихме, е, че технологията не е самоцел. Изкуственият интелект е изключително полезен инструмент, но трябва да бъде съобразен с реалните нужди на клиентите“, подчерта той.

По думите му компаниите трябва постоянно да поддържат връзка с клиентите си, за да разбират по-добре техните предизвикателства и очаквания.

Друг ключов фактор за успеха е качеството на данните, с които работят AI системите.

„Качеството на данните е изключително важно. Затова отделяме много време и усилия, за да сме сигурни, че информацията, която използваме, е надеждна“, каза още Тодоров.

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