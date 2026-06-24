Петролът поевтиня до нивото от преди началото на войната между САЩ и Иран

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент паднаха до 75,68 долара за барел

Цените на петрола продължиха да се понижават днес, след като опасенията за сериозни прекъсвания на доставките от Близкия изток отслабнаха, а инвеститорите следят признаците за нормализиране на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Си Ен Би Си.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент с доставка през август поевтиняха с 1,8 на сто до 75,68 долара за барел, което е най-ниското им ниво от 27 февруари - деня преди началото на военния конфликт между САЩ, Израел и Иран.

Американският лек суров петрол с доставка през август понижи стойността си с 1,7 на сто до 71,87 долара за барел, съобщи БТА.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува петролните компании за това, че според него не намаляват достатъчно бързо цените на горивата въпреки поевтиняването на суровия петрол.

„Големите петролни компании не понижават цените на бензиностанциите пропорционално на значително по-ниските цени, които плащат за петрола“, написа Тръмп в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social).

Президентът заяви още, че е разпоредил на Министерството на правосъдието да започне разследване по въпроса.

Според Карен Йънг от Центъра за глобална енергийна политика към Колумбийския университет обаче цените на горивата принципно не реагират незабавно на движенията при суровия петрол.

„Необходим е определен период от време, за да се прехвърли понижението от суровия петрол към рафинериите и впоследствие към крайните потребители“, посочи тя пред Си Ен Би Си.

Допълнителен натиск върху цените оказаха и сигналите за постепенно възстановяване на корабния трафик през Ормузкия проток.

Международната морска организация съобщи, че повече от 11 000 моряци и стотици кораби, блокирани в Персийския залив, ще започнат поетапно да напускат района след получени гаранции за безопасност.

„Осигурихме необходимите гаранции за безопасност и внимателно оценихме условията за безопасно корабоплаване“, заяви генералният секретар на организацията Арсенио Домингес.

По думите му процесът се осъществява в координация с Иран, Оман, останалите крайбрежни държави в региона, Съединените щати и представители на морската индустрия.

Въпреки това експерти предупреждават, че ще бъде необходимо време за нормализиране на веригите за доставки. Според главния изпълнителен директор на „Ди Ейч Ел Глобъл Форвардинг“ (DHL Global Forwarding) за Китай Адити Раскиня транспортният сектор продължава да изпитва затруднения заради натрупаните закъснения и ограничения капацитет за превоз.

„С отварянето на пролива част от тези проблеми би трябвало постепенно да отслабнат, но възстановяването няма да бъде незабавно“, посочи тя.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN