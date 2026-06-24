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БГ Бизнес Ще замени ли AI хората в аутсорсинг индустрията?

Ще замени ли AI хората в аутсорсинг индустрията?

Борислава Кирилова

Пред bTV Бизнес Новините говори Ева Георгиева от Mercatus

Как се поддържа високо качество на обслужване на повече от 25 езика? Какви са най-големите предизвикателства пред аутсорсинг индустрията? И как изкуственият интелект променя работата на компаниите? На тези въпроси пред bTV Бизнес Новините отговори Ева Георгиева, директор „Бизнес развитие“ в Mercatus, по време на Digital4Sofia 2026.

Компанията предлага аутсорсинг на IT кадри и цялостни решения за бизнеса, свързани с привличането и обслужването на клиенти.

Според Георгиева едно от най-големите предизвикателства в сектора остава намирането и задържането на качествени специалисти.

„Целта не е просто да изградим екипи, а да изградим екипи, които заедно да преминават през технологичните промени и иновациите, да бъдат ефективни и да разбират отлично нуждите на клиентите“, каза тя.

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По думите ѝ поддържането на високо качество на обслужване при работа на над 25 езика изисква постоянни инвестиции в хората.

„Залагаме изключително много на качествения подбор на кадри, на регулярните обучения и на постоянния контрол на качеството. Най-важното е да разбираме отлично нуждите на клиента и да адаптираме технологиите към тях“, обясни Георгиева.

Според нея през последните пет години секторът е претърпял сериозна трансформация.

„Качеството значително измести мащаба. Клиентите вече не питат колко голям екип можем да сформираме, а колко ефективен може да бъде той“, посочи тя.

Георгиева подчерта, че изкуственият интелект вече играе ключова роля в оптимизирането на процесите.

„AI значително намалява рутинните дейности и ни помага да бъдем по-ефективни. Това спестява време и позволява на хората да се фокусират върху дейности с по-висока добавена стойност“, каза тя.

По отношение на бъдещето на индустрията експертът очаква все по-широко навлизане на изкуствения интелект през следващите години.

„Технологиите ще поемат част от процесите, но няма да заменят нуждата от експертиза и контрол. Ефективността ще бъде все по-важна от мащаба“, заключи Георгиева.

Вижте целия разговор във ВИДЕОТО!

 

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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