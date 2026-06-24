Застраховки за над 100 млн. долара: Кои са най-скъпите футболни крака на Световното?

Наред с головете и рекордите, футболът е свързан с инвестиции в здравето и физическата подготовка на играчите

Кристиано Роналдо се завърна с гръм и трясък на Световното първенство през 2026 година. Португалската суперзвезда отбеляза два гола при категоричната победа на Португалия с 5:0 над Узбекистан и помогна на своя тим да запише един от най-силните си мачове на турнира. С попаденията си 41-годишният нападател за пореден път доказа, че остава сред най-способните футболисти в световния футбол.

Снимка: Reuters

Двата гола донесоха на Роналдо и няколко исторически рекорда. Той стана първият футболист, който се е разписвал на шест различни световни първенства, а също така изпревари легендарния Еузебио и вече е най-резултатният португалски голмайстор на Мондиали с 10 попадения. Освен това Роналдо се превърна в най-възрастния играч, отбелязал два гола в един мач на световно първенство.

Наред с головете и рекордите, съвременният футбол е свързан и с огромни инвестиции в здравето и физическата подготовка на играчите. Клубовете и спонсорите влагат милиони в своите звезди, а най-ценният им актив често са именно краката на футболистите, които носят победи, трофеи и приходи. С увеличаването на броя мачове и натоварването рискът от контузии става все по-голям. Именно затова много от най-големите звезди на световния футбол разполагат със специални застрахователни полици, покриващи най-важните части от тялото им.

Снимка: Reuters

Начело в тази своеобразна класация е Лионел Меси. Аржентинската легенда притежава една от най-високите застраховки в историята на спорта. Неговият ляв крак е застрахован за около 900 милиона долара.

Сред футболистите с впечатляващи застрахователни полици е и Кристиано Роналдо. След трансфера му в Реал Мадрид през 2009 година клубът предприема специални мерки за защита на своята най-голяма звезда. Краката на португалеца са застраховани за приблизително 144,4 милиона долара, което го поставя сред играчите с най-скъпите полици във футболната история.

Сред най-добре защитените футболисти в света е и Неймар. Бразилската звезда е застраховала краката си за приблизително 100 милиона евро, като причината са честите нарушения срещу него и повишеният риск от контузии през годините, предава Insurence Khabar.

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