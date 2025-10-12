От Уорхол до Пикасо: Най-богатите колекционери на изкуството в света

Кой притежава най-скъпата картина в света?

Колекционерите играят важна роля в оформянето на историята на изкуството. Освен че инвестират огромни суми в колекции, те също така оформят пазара за най-редките произведения на изкуството.

Изкуството е субективно и тези, които имат изострено чувство за него, наистина могат да разпознаят шедьоврите. Някои от най-влиятелните милиардери в света са доказали способността си да ценят безценни произведения.

Кой притежава най-скъпата картина в света?

Според The New York Times „Спасителят на света“ на Леонардо да Винчи е най-скъпо продаваната картина. Тя е купена от саудитския принц Бадер бин Абдула бин Мохамед бин Фархан ал-Сауд.

Поглед към най-богатите колекционери на произведения на изкуството в света, цитирани от Forbes:

Бернар Арно

Снимка: istockphoto.com

Според Prestigeonline.com, Бернар Арно, известният президент и главен изпълнителен директор на луксозния конгломерат LVMH, който е и най-богатият човек в Европа, има две големи любови - бизнеса и изкуството. Арно е допринесъл значително и за двете.

От момента, в който за първи път попадна в списъка на милиардерите през 1997 г. с богатство от 3,1 милиарда долара, до умножаването на това богатство чрез превръщането на LVMH в гигант, империята на Арно е доказателство за неговите изострени бизнес инстинкти.

Освен че притежава произведения на изкуството на стойност милиони, Арно е сътрудничил и с художници за своите марки. Сред колаборациите му са Такаши Мураками, който е проектирал чанти за Louis Vuitton в продължение на 13 години до края на сътрудничеството през 2022 г., и Джеф Кунс, който е създал специални опаковки за Dom Perignon.

Арно също допринася за света на изкуството чрез филантропия, спонсорирайки инсталации и изложби. Той също така основава фондация „Луи Вюитон“, музей за съвременно изкуство в Париж, проектиран от Франк Гери.

Франсоа Пино

Снимка: bg.wikipedia.org

Френският милиардер Франсоа Пино е известен с впечатляващата си колекция, оценявана на милиарди. Пино е класиран на 54-то място в списъка на милиардерите на Forbes и колекционира произведения на изкуството от над 30 години.

Основателят на Kering, който закупи мажоритарен дял в Gucci през 1999 г., притежава колекция от над 500 произведения. Някои от тях са изложени в колекцията Pinault в Palazzo Grassi във Венеция. Той е финансирал и два музея във Венеция - Punta della Dogana и Palazzo Grassi. Колекцията му включва произведения на Деймиън Хърст, Синди Шърман, Пабло Пикасо и Вилем де Кунинг.

Една от най-големите му покупки е „Tableau Losangique II“ на Мондриан за 8,8 милиона долара през 1990 г.

Братята Езра и Дейвид Нахмад

Братята Нахмад са известни с една от най-ценните колекции от произведения на изкуството в света. Колекцията им включва произведения на Моне, Матис, Рьоноар и повече от 300 произведения на Пикасо, оценени на около един милиард долара. Произведенията на изкуството се съхраняват в склад в Женева. Семейство Нахмад играе важна роля в света на изкуството, а новото поколение продължава традицията чрез галерии в Лондон и Ню Йорк.

Стив Коен

Американският милиардер и собственик на хедж фонда Point72 инвестира богатството си в спорт и изкуство. Той купи Ню Йорк Метс през 2020 г. за рекордните 2,4 милиарда долара. Частната му колекция от произведения на изкуството включва произведения на Пикасо, Джаксън Полък, Анди Уорхол и други. Коен плати 55 милиона долара за „Le Rêve“ на Пикасо и 91,1 милиона долара за скулптурата „Заек“ на Джеф Кунс.

Дейвид Гефен

Основателят на музикалните лейбъли Asylum Records, Geffen Records и филмовото студио DreamWorks, Гефен е и голям колекционер на произведения на изкуството. Колекцията му включва произведения на Джаспър Джонс, де Кунинг и Полък.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN