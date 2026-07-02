Анализ показва, че AI е готов да преобърне правилата в енергийната индустрия

В момента центровете за данни формират приблизително 1,5% от световното електропотребление и нарастват с около 12% годишно.

Изкуственият интелект (ИИ/AI) и моделите, базирани на него, са на път да преобразят енергийната индустрия. Според анализ на EY за връзката между ИИ и енергетиката, получен в БТА, технологиите с изкуствен интелект могат да повишат производителността и ефективността, да подобрят управлението на електроенергийните мрежи, да насърчат иновациите в чистите технологии и да допринесат за намаляване на емисиите. Вместо да замества хората, ИИ по-скоро разширява техните възможности и създава нови форми на сътрудничество и вземане на решения.

Снимка: bTV

В същото време анализът посочва, че редом с възможностите съществуват и сериозни предизвикателства. Сред тях са ограничен достъп до данни, недостатъчно развита дигитална инфраструктура, липса на нужните умения при служителите и рискове, свързани със сигурността. Към момента внедряването на ИИ в енергетиката се случва по-скоро на отделни места и проекти, а не като цялостна системна трансформация. В резултат енергийният сектор изостава спрямо други индустрии по отношение на използването на ИИ, например финансовия сектор, където той вече е в основата на операциите и 9 от 10 банки използват ИИ агенти за откриване на измами.

Снимка: iStock

От друга страна, развитието на самия изкуствен интелект зависи пряко от енергията, и по-специално от електричеството, отбелязват авторите на проучването. Обучението и внедряването на ИИ модели изискват големи изчислителни мощности, които са концентрирани в центрове за данни. Тези центрове са изключително енергоемки и консумират електроенергия в индустриален мащаб. Един такъв център може да използва толкова ток, колкото около 100 000 домакинства, а най-големите, които се изграждат в момента, се очаква да потребяват до 20 пъти повече. В момента центровете за данни формират приблизително 1,5% от световното електропотребление и нарастват с около 12% годишно.

За да се разгърне пълният потенциал на ИИ в енергетиката, както и да се осигури необходимата енергия за самия ИИ, е нужно по-тясно сътрудничество между технологичните компании, енергийните доставчици и политиците. Това включва по-добро съгласуване на веригите на стойност, ускоряване на дигитализацията и гарантиране на устойчиво електрозахранване, като едновременно с това трябва да се адресират регулаторните предизвикателства и рисковете за сигурността, се посочва в анализа.