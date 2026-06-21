1200 евро за два броя: Това са най-скъпите шезлонги в Европа

Къде е най-скъпо?

Ако искате да си осигурите комфортно място на едни от най-красивите плажове в Европа, ще трябва да бръкнете дълбоко в джобовете си и да направите резервация седмици предварително.

Много от най-атрактивните плажове на Средиземно море - от зашеметяващото италианско крайбрежие на Амалфи до съблазнителните заливи на Ибиса - вече са частна собственост и осигуряването на малка част от тях може да ви струва колкото цялата ваканция , съобщава Net.hr.

Дори един обикновен комплект от два шезлонга с един чадър на средностатистически плаж през сезона може да струва от 23 евро до 58 евро на ден, докато по-луксозните курорти и плажни клубове вдигат цените до няколкостотин евро на ден и дори над хиляда евро.

Къде е най-скъпо?

Най-скъпият наем е в популярния клуб La Caban на Коста дел Сол, където дневният наем на шезлонг може да достигне до 1200 евро. Клубът е част от Los Monteros Spa and Gold Resort близо до Марбея, а шезлонгите и чадърите са украсени с впечатляващи шарки от Dolce and Gabbana.

Цената включва и ваучер за 200 евро, който може да се използва за шампанско, но дори за заможни пътешественици това е доста екстравагантна цена за лежане край морето или басейна.

Местоположението е всичко, така че шезлонгите край морето или басейна в La Cabana са по-скъпи от тези на заден план. Те обикновено се използват от до трима души.

Шезлонгите на първия ред в Arienzo Beach Club в бляскавия Позитано, на легендарния бряг на Амалфи, също са скъпи. Пакет за двама в събота през август струва 600 евро, което е приблизително колкото една нощувка в луксозен хотел. Цената включва два удобни шезлонга, чадър, обяд от две ястия, бутилка шампанско, „меки“ кърпи и студена вода.

Само на три минути разстояние, друг курорт предлага шезлонги с изглед към очарователните острови Лий Гали на още по-висока цена от 848 евро на ден.

Курортът La Scolliera, който е обявен за най-добър плажен клуб през 2024 г., таксува от 550 евро за два шезлонга и чадър в най-евтината част, а цените стигат до 848 евро за премиум локация на плажа. Храна и напитки не са включени.

Частни плажове

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Докато луксозните плажни клубове са все по-често срещани в Средиземно море, италианските плажове имат непропорционално голям брой такива частни места. Все повече части от италианското крайбрежие вече са частна собственост, което означава, че както местните жители, така и туристите често трябва да плащат за шезлонги дори на средностатистически плажове, пише Daily Mail.

Според проучване на италианската потребителска асоциация, през последните четири години средната цена за два шезлонга и чадър е скочила от 180 евро на 210 евро на ден, което е предизвикало недоволство сред италианците.

Поради покачването на цените, броят на посетителите е намалял в популярни региони като Калабрия и Емилия-Романя, където през юни и юли е отбелязан спад от 15% в сравнение с 2024 г.

На ексклузивния плаж Ники в Сардиния, дневният наем на два шезлонга струва 400 евро, включително ваучер за напитки на стойност 230 евро. Докато шезлонгите на Плая Есмералда са значително по-евтини - 15 евро.

Цените се покачват и в Майорка и Ибиса. UM Beach House предлагаше легло за трима за 700 евро с ваучер от 450 евро, а на плажа Акаро дневният наем струва 350 евро с ваучер за храна.

В Монако цените варират от 250 до 350 евро за два шезлонга.