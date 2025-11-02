Най-големият музей в света, на стойност над 3 млрд. долара, отваря врати

Вижте го отвътре

Египетското правителство очаква новият музей да се превърне в център на туристически ренесанс. Миналата година страната привлече рекордните 15 милиона туристи и планира да удвои броя им до 2030 г.

Великият египетски музей (GEM) , най-големият музей в света, посветен на една цивилизация и нов символ на културна и туристическа сила, беше открит днес в Египет

В центъра на входната зала стои статуя на Рамзес II, висока 11 метра и тежаща 83 тона, която посреща посетителите под 38-метров стъклен покрив. Около нея се издига монументално стълбище със статуи на фараони, царици и богове, водещо до 80 музейни зали. На самия връх се открива гледка към трите пирамиди в Гиза - Хуф, Хефрен и Менкауре - като символ на връзката между миналото и настоящето.

Строежът на музея струва над три милиарда долара, включително заем от 800 милиона долара, получен от Япония. Въпреки че е ясно, че приходите от билети не могат да покрият инвестицията, властите твърдят, че това е проект за национална гордост, а не за печалба.

Правителството очаква GEM да се превърне в център на туристически ренесанс. Египет привлече рекордните 15 милиона туристи през 2024 г. и планира да удвои този брой до 2030 г. Ново летище „Сфинкс“ отвори врати близо до музея, обслужвано главно от нискотарифни авиокомпании, докато районът на Гиза претърпя голяма трансформация, като бяха построени хотели и нова инфраструктура, осигуряващи лесен достъп до пирамидите, музея и некропола Сакара.

Така Великият египетски музей се превръща в нещо повече от културен проект: той е едновременно политически символ и икономически актив на страна, която след години на нестабилност иска да се утвърди като водеща дестинация за културен туризъм в света. С Рамзес, Тутанкамон и гледка към вечната пустиня, Египет възстановява моста между славното си минало и амбициозното си бъдеще.

Интериорът на музея е структуриран в три тематични секции.

Музеят съдържа над 100 000 артефакта, половината от които ще бъдат изложени в постоянни и временни експозиции. Специално внимание е отделено на погребалната колекция на Тутанкамон, която за първи път ще събере 4500 предмета, открити в гробницата му. Изложбата е замислена като пътешествие през живота и смъртта на фараона и до откриването се пази в пълна тайна, пише Le Monde.

