На най-малкия остров в света има само една къща

Къде се намира той?

В Книгата на рекордите на Гинес най-малкият остров в света е бил Bishop Rock, невероятно самотен фар на английския остров Scilly. Но фарът е автоматизиран през 1982 г., така че Bishop Rock вече не е населен. И така, къде е най-малкият обитаем остров в света?

Най-вероятният притежател на рекорда на Гинес е сполучливо нареченият Just Room Enough Island (от английски: "Just Room Enough Island", което означава: "Остров, достатъчен за една стая"), който се намира в архипелага на Хилядата острови на територията на на САЩ. Той е един от 1800-те острова в река Свети Лорънс, която разделя Ню Йорк и Онтарио, пише slobodenpecat.mk.

През 50-те години на миналия век островът е закупен от семейство Сайзланд, които след това построяват къща тук и я наричат ​​Just Rum Enough по обясними причини.