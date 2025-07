Майкъл Мадсън: велики роли, финансови затруднения и личен фалит

Починалият на 67 години актьор ще бъде запомнен с ролите си в „Reservoir Dogs“ и „Kill Bill: Vol. 2“

Почина легендарният актьор Майкъл Мадсън. Той беше най-известен с ролите си във филми като „Reservoir Dogs“ и „Kill Bill: Vol. 2“. Новината беше потвърдена от неговия мениджър Рон Смит.

Към момента на смъртта си актьорът беше на 67 години.

Какво беше нетното състояние на Майкъл Мадсън?

Нетното състояние на Майкъл Мадсън се оценяваше на между 2 и 5 милиона долара. През цялата си кариера Мадсън се сблъскваше със сериозни финансови затруднения. През 2009 г. той обявява фалит, като декларира месечен доход от едва 3300 долара и милиони дългове – включително 1 милион долара, дължим на Куентин Тарантино, и 25 000 долара на Пиърс Броснан. Той е съден за дължимост на 80 000 долара за наем в Малибу и се появява многократно в списъка на най-големите данъчни нарушители в Калифорния.

За да се възстанови финансово, той приема множество роли в нискобюджетни филми, оставайки активен в индустрията до последните си дни, пише Merca 20.

Майкъл Сьорен Мадсен, роден на 25 септември 1957 г. в Чикаго, Илинойс, е американски актьор, известен със силното си екранно присъствие и дългогодишна кариера както във филмите, така и в телевизията. Той е син на Илейн, писателка и режисьор, и Калвин, ветеран от Втората световна война и пожарникар в пожарната служба на Чикаго. Майкъл е израснал, заобиколен от дисциплина и креативност. Имал е две сестри: Шерил, бизнесдама, и Вирджиния Мадсен, номинирана за Оскар актриса за филма „Sideways“.

С датски произход по бащина линия и немски, английски, ирландски, шотландски и индиански корени по майчина линия, Мадсен започва артистичното си пътешествие в известния чикагски театър Steppenwolf, където чиракува при актьора Джон Малкович. През 80-те години на миналия век започва да играе във филми, появявайки се в заглавия като „WarGames“ и „The Killing Time“. Първата му забележителна роля е във „Телма и Луиз“ (1991), но става известен през 1992 г. с филма на Куентин Тарантино „Reservoir Dogs“, в който играе емблематичния г-н Блондин.

По телевизията дебютира през 1983 г. и участва в множество продукции, включително „Полицията на Маями“, „Квантов скок“, „24“, „Хавай 5-0“ и „От местопрестъплението: Маями“. Той участва в сериала „Отмъщение без граници“ и участва в няколко телевизионни филма като „Монтана“, „Точно по обяд“ и „Франкенщайн“.

Филмова кариера (приблизително 7–8 милиона долара приходи през целия му живот). Мадсън участва в над 200 филма. Ето само няколко от ролите му и доходите от тях:

„Reservoir Dogs“ (1992): 500 000 долара

„Thelma & Louise“ (1991): 200 000 долара

„Donnie Brasco“ (1997): 750 000 долара

„Kill Bill Vol. 1 & 2“ (2003–2004): общо ~1,2 милиона долара

„The Hateful Eight“ (2015): 400 000 долара

„Once Upon a Time in Hollywood“ (2019): 250 000 долара

„Species“, „Die Another Day“, „Sin City“: 100 000–300 000 долара на филм за ролите му.

Независими филми и трилъри (2005–2024): общо ~3 милиона долара

