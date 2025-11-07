Мъж пътува от Лондон до Мароко за подстрижка, излизало му по-евтино

Колко струва подстрижката в Лондон?

22-годишният Мускаб Салад от Лондон предприема необичайно пътуване – той лети до Мароко, за да се подстриже, защото това му излиза по-евтино, отколкото в родния му град.

Младият лондончанин обикновено плаща около 41 паунда за подстрижка във Великобритания, но този път решил да потърси по-бюджетен вариант. Предстояло му пътуване до Барселона, затова искал свежа прическа, без да харчи излишни средства, пише Daily Mail.

„Арабските страни са известни със своите бръснари, затова си казах – защо не?“, споделя Мускаб. След кратка проверка в платформата Skyscanner, той открил билет до Мароко само за 15 паунда и веднага го купил.

На 7 октомври младият мъж се качва на самолета, след което взима такси за 6 паунда и пристига в луксозен хостел в Маракеш, където нощувката му струва едва 10 паунда.

Кадри, споделени онлайн, показват пътешествието му – от полета до самата подстрижка. Историята бързо набра популярност в социалните мрежи, като много потребители коментират, че подобно пътуване звучи абсурдно, но всъщност отразява високите цени на услугите в Лондон.

„Дори с разходите за полет, такси и настаняване, пак излиза по-евтино, отколкото да се подстрижа тук“, казва с усмивка Мускаб.

Историята му се превърна в своеобразен символ на креативния подход към спестяванията и в същото време, в ироничен коментар за цените в британската столица.

Колко струва подстрижката?

Проверка в сайтове показва, че подстригването в Лондон може да струва от 10 паунда до 100+ паунда в зависимост от местоположението, салона и нивото на умения на стилиста. Основните мъжки подстригвания в някои бръснарници могат да струват едва £15, докато луксозните салони в централен Лондон могат да започнат от около 100 паунда. Средната оценка за дамско подстригване е около 25 до 80 паунда.по

