Lidl отваря първия си ресторант - ето къде

Заведението ще отвори врати това лято

Германската верига за хранителни стоки Lidl започна строителството на първия си пъб, който се очаква да отвори врати още това лято. Заведението, заедно със свързан към него магазин за алкохол в Северна Ирландия, ще предлага асортимента на Lidl от вина, бира, сайдер, спиртни напитки и ликьори, съобщават от компанията, предава CNN.

Обектът ще се намира в източното предградие Дъндоналд в Белфаст, в близост до вече съществуващ магазин на веригата. Кръчмата ще разполага с капацитет от 60 места и ще заема площ от около 60 квадратни метра (646 квадратни фута).

„Lidl е част от общността на Дъндоналд повече от две десетилетия и през този период нашите клиенти и местните жители не са имали достъп до пълната продуктова гама на Lidl Northern Ireland“, заяви регионалният управляващ директор Гордън Крукшанкс. Той допълни, че Дъндоналд е развиващ се град, в който населението е нараснало с над 20% през последните години, което увеличава нуждата от подобен тип заведение.

Изграждането на пъба започва повече от година след като Lidl преодоля продължителни съдебни спорове около проекта. През януари 2025 г. Висшият съд отхвърли жалба на конкурентен търговец на напитки, който твърдеше, че обектът не е подходящ за лицензиране и няма да привлече достатъчно клиенти.

В решението си съдията отбелязва, че концепцията за лицензиран обект към супермаркет е новаторска, но подчертава, че ограниченията в законодателството от 1996 г. не възпрепятстват подобни иновации. Според законите в Северна Ирландия лиценз не се издава, ако районът вече разполага с достатъчно подобни обекти, но е възможно прехвърляне на лиценз между сходни заведения – както е станало и в случая с Lidl.