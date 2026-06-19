Lidl официално откри първата си „кръчма“ - ето къде е

Местен жител описва пъба като „добър“ и казва, че това е „още една кръчма в района“

Германската верига супермаркети Lidl откри първия си пъб в Северна Ирландия, съобщава ДПА. Новото заведение, което съчетава бар и магазин с лиценз за продажба на алкохол за вкъщи, носи името „Дъ Мидъл ейл“ (The Middle Ale) и се намира непосредствено до съществуващ обект на магазина в Дъндоланд, в близост до Белфаст.

Инициативата е нестандартен подход на компанията, който цели да се справи със строгите и сложни правила за лицензиране на алкохол в Северна Ирландия. В региона разрешителните за продажба на алкохол са силно регулирани и могат да се придобиват единствено чрез изкупуване на лицензи от обекти, които затварят или се отказват от продажба на алкохол, цитира БТА.

Снимка: iStock

Кандидатите за лиценз трябва също да докажат, че в съответния район има недостиг на подобни услуги. След като Lidl не успява да аргументира липса на достатъчно магазини за алкохол в района на Дъндоланд, компанията променя подхода си и кандидатства за лиценз за пъб, като този път изтъква, че има недостиг на барове и кръчми.

След продължителна процедура, включително успешно преодоляване на съдебно обжалване, веригата получава лиценз за работа на пъб, към който е добавена и зона за продажба на алкохол за вкъщи. Кръчмата разполага с около 60 места и името ѝ „Дъ Мидъл ейл“ е закачка с популярния „Среден коридор“ (Middle Aisle) в магазините на „Лидл“, където се предлагат промоционални стоки. До заведението се влиза през отделен вход, различен от този на супермаркета, а откриването му е довело до създаването на осем нови работни места.

Местният жител Робърт Бар от Източен Белфаст описва пъба като „добър“ и казва, че това е „още една кръчма в района“. Той споделя, че е пил безалкохолна „Гинес“ и добавя, че вероятно ще посещава мястото отново заради „добро съотношение между цена и качество“. По думите му преди не е имало магазин за алкохол в района заради възражения на други обекти, което той определя като несправедливо и приветства появата на новото заведение. Новоназначеният управител на пъба Саманта Хил официално преряза лентата при откриването на обекта вчера.