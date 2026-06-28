Квартал в Германия, където наемът не се е променял от 5 века

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Храните поевтиняват, но има и неприятна изненада
Храните на едро продължават да поевтиняват,вижте кои са с най-голям спад
Има определени правила, които трябва да се спазват
Фугерай в Аугсбург, Германия, е най-старото социално селище в света. Наемът от 88 цента годишно е определен през 1521 г., когато го е определил могъщият Якоб Фугер, и оттогава не се е променял, пише N1.
Представете си, че годишният наем не ви струва нито едно евро. Не месечно, а за цялата година. Точно толкова, само 88 цента, плащат жителите на Фугерай, малко оградено със стени селище в сърцето на Аугсбург в германската провинция Бавария.
Това е най-старото социално селище в света, което все още е обитавано след половин хилядолетие, а размерът на наема не се е променял от създаването му през 1521 г.
За да разберем Фугерей, трябва да познаваме неговия основател. Якоб Фугер, известен като Якоб Богатия, е бил един от най-влиятелните мъже на своето време и почти сигурно най-богатият човек в Европа през 16 век.
Неговата търговска и банкова къща е отпускала заеми на императори, принцове и папи, а влиянието му се е простирало от сребърните и медните мини в Централна Европа до испанската корона. Историците често го нареждат сред най-богатите личности в цялата човешка история.
Освен че е бил влиятелен предприемач, Фугер е бил и дълбоко религиозен човек, който, както се смята, е искал да осигури спасението на душата си чрез добро дело, което да го надживее.
В началото на 1521 г. той основава, на свое име и на името на братята си, селище, предназначено за бедните, но честни граждани на Аугсбург. Той го кръщава на името на семейството си - Фугерай. Строителството започва още през 1516 г. и до 1523 г. е създадено ядро от около петдесет къщи, истински малък град в града.
Наемателите, които живеят там днес, плащат 88 цента годишно, което е днешният еквивалент на един рейнски гулден - паричната единица, в която е била определена сумата през 1521 г. Оттогава тя не се е променила нито грам.
За да разберем колко символично е било това, е важно да знаем, че по времето на Фугер един гулден е съответствал приблизително на месечната заплата на обикновен работник. Днес той е по-малко от цената на едно кафе.
Интересен е и парадоксът, който перфектно описва духа на това място: туристите, които искат да посетят музея и селището, трябва да платят входна такса от около 6,50 евро - тоест повече, отколкото един жител плаща за седем години живот. С други думи, посетителят харчи повече за едно посещение, отколкото един жител плаща за седем години пребиваване.
Разбира се, тук не се нанася кой да е. Условията са почти непроменени от 16-ти век и отразяват първоначалната идея на Фугер. За да се сдобиеш с апартамент, човек трябва да е католик, да е живял в Аугсбург поне две години и да докаже, че е в реална финансова нужда. Става дума за хора, които са работили честно, но животът ги е довел до трудна ситуация.
Има и едно правило, по което Фугерей се различава от съвременните форми на социални жилища. Наемателите са задължени да се молят три пъти всеки ден - молитвата „Отче наш“, „Аве Мария“ и „Вяра“ - за душата на основателя и семейство Фугер. Тази молитва е буквално част от „цената“. Якоб Фугер е замислял своя фонд като вечен кръг, в който той помага на бедните, а те от своя страна се молят за него, пише „Пътни Кофер“.
Фугерей е закръглено цяло с всичко необходимо за едно селище. Оградено е от стена с порти, които и днес се затварят всяка нощ, точно както е било преди, когато е имало собствен нощен пазач. Вътре има осем правилни улици, наредени с почти еднакви двуетажни къщи, с по един апартамент на всяко ниво. Има и малък площад и църквата „Свети Марк“.
Днес Фугерай разполага с около шестдесет сгради и приблизително 140 апартамента, в които живеят малко по-малко от 200 жители. Сред тях са пенсионери с ниски доходи, но и по-млади хора, които са били изтласкани от пазара от високите цени на жилищата в Аугсбург.
Храните на едро продължават да поевтиняват,вижте кои са с най-голям спад
Базата от европейски милиардери е широка
Ето как да предотвратите прегряване