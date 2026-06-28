Квартал в Германия, където наемът не се е променял от 5 века

Има определени правила, които трябва да се спазват

Фугерай в Аугсбург, Германия, е най-старото социално селище в света. Наемът от 88 цента годишно е определен през 1521 г., когато го е определил могъщият Якоб Фугер, и оттогава не се е променял, пише N1.

Представете си, че годишният наем не ви струва нито едно евро. Не месечно, а за цялата година. Точно толкова, само 88 цента, плащат жителите на Фугерай, малко оградено със стени селище в сърцето на Аугсбург в германската провинция Бавария.

Това е най-старото социално селище в света, което все още е обитавано след половин хилядолетие, а размерът на наема не се е променял от създаването му през 1521 г.

Човек, който беше по-богат от крале

За да разберем Фугерей, трябва да познаваме неговия основател. Якоб Фугер, известен като Якоб Богатия, е бил един от най-влиятелните мъже на своето време и почти сигурно най-богатият човек в Европа през 16 век.

Неговата търговска и банкова къща е отпускала заеми на императори, принцове и папи, а влиянието му се е простирало от сребърните и медните мини в Централна Европа до испанската корона. Историците често го нареждат сред най-богатите личности в цялата човешка история.

Освен че е бил влиятелен предприемач, Фугер е бил и дълбоко религиозен човек, който, както се смята, е искал да осигури спасението на душата си чрез добро дело, което да го надживее.

В началото на 1521 г. той основава, на свое име и на името на братята си, селище, предназначено за бедните, но честни граждани на Аугсбург. Той го кръщава на името на семейството си - Фугерай. Строителството започва още през 1516 г. и до 1523 г. е създадено ядро ​​от около петдесет къщи, истински малък град в града.

Наем, който не се е променял от пет века

Наемателите, които живеят там днес, плащат 88 цента годишно, което е днешният еквивалент на един рейнски гулден - паричната единица, в която е била определена сумата през 1521 г. Оттогава тя не се е променила нито грам.

За да разберем колко символично е било това, е важно да знаем, че по времето на Фугер един гулден е съответствал приблизително на месечната заплата на обикновен работник. Днес той е по-малко от цената на едно кафе.

Интересен е и парадоксът, който перфектно описва духа на това място: туристите, които искат да посетят музея и селището, трябва да платят входна такса от около 6,50 евро - тоест повече, отколкото един жител плаща за седем години живот. С други думи, посетителят харчи повече за едно посещение, отколкото един жител плаща за седем години пребиваване.

Три молитви на ден и правила отпреди половин хилядолетие

Разбира се, тук не се нанася кой да е. Условията са почти непроменени от 16-ти век и отразяват първоначалната идея на Фугер. За да се сдобиеш с апартамент, човек трябва да е католик, да е живял в Аугсбург поне две години и да докаже, че е в реална финансова нужда. Става дума за хора, които са работили честно, но животът ги е довел до трудна ситуация.

Има и едно правило, по което Фугерей се различава от съвременните форми на социални жилища. Наемателите са задължени да се молят три пъти всеки ден - молитвата „Отче наш“, „Аве Мария“ и „Вяра“ - за душата на основателя и семейство Фугер. Тази молитва е буквално част от „цената“. Якоб Фугер е замислял своя фонд като вечен кръг, в който той помага на бедните, а те от своя страна се молят за него, пише „Пътни Кофер“.

Град в града

Фугерей е закръглено цяло с всичко необходимо за едно селище. Оградено е от стена с порти, които и днес се затварят всяка нощ, точно както е било преди, когато е имало собствен нощен пазач. Вътре има осем правилни улици, наредени с почти еднакви двуетажни къщи, с по един апартамент на всяко ниво. Има и малък площад и църквата „Свети Марк“.

Днес Фугерай разполага с около шестдесет сгради и приблизително 140 апартамента, в които живеят малко по-малко от 200 жители. Сред тях са пенсионери с ниски доходи, но и по-млади хора, които са били изтласкани от пазара от високите цени на жилищата в Аугсбург.