Дизелът в Германия поевтиня до нива отпреди конфликта между Иран и САЩ

В петък литър дизел е струвал средно 1,733 евро

Цените на дизеловото гориво в Германия са се понижили под нивата отпреди началото на войната между САЩ и Иран, показват данни на Асоциацията на германските автомобилисти АДАК (ADAC), цитирани от ДПА.

Средната цена на дизеловото гориво в Германия в петък, събота и неделя е била малко под отчетената на 27 февруари - последния ден преди избухването на конфликта в Близкия изток.

Най-ниска е била цената в петък, когато литър дизел е струвал средно 1,733 евро, или с 1,3 евроцента по-малко спрямо нивото отпреди войната. В неделя средната цена е била 1,738 евро за литър.

Цената на бензина Е10 е достигнала 1,822 евро за литър в неделя, което е с 4,4 евроцента повече спрямо периода преди конфликта. И при този вид гориво най-ниската цена е била отчетена в петък.

Около Великден цените на горивата достигнаха най-високите си равнища. Тогава дизелът временно поскъпна с над 70 евроцента на литър, а бензинът - с повече от 40 евроцента спрямо нивата отпреди войната.

Поевтиняването се дължи на значителния спад в цените на петрола след първите признаци за напредък в преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на конфликта, предаде БТА.

Блокадата на Ормузкия проток временно изтласка цената на петрола над 120 долара за барел през март, припомня ДПА.

Съществен принос за по-ниските цени има и действащото данъчно облекчение за горивата, което намалява акциза с 16,7 евроцента на литър. Без тази мярка бензинът и дизелът биха били значително по-скъпи в сравнение с периода преди войната.

Настоящите ценови равнища обаче показват, че дизелът и бензинът Е10 вероятно ще останат под 2 евро за литър дори след изтичането на данъчното облекчение в края на месеца.