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Свят Конгресът на САЩ одобри закон за стимулиране на достъпните жилища

Конгресът на САЩ одобри закон за стимулиране на достъпните жилища

Свят

bTV Бизнес екип

Законопроектът беше одобрен с 358 гласа „За“ срещу 32 „Против“

Камарата на представителите на САЩ прие подкрепен от двете основни партии законопроект, насочен към увеличаване на предлагането и достъпността на жилищата, като изпрати документа на президента Доналд Тръмп за подпис и влизане в сила, предаде Ройтерс.

Законопроектът беше одобрен с 358 гласа „За“ срещу 32 „Против“, след като ден по-рано получи подкрепата на Сената с 85 гласа „За“ срещу 5 „Против“.

„Америка е изправена пред недостиг на жилища, който се натрупва от години“, заяви председателят на Комисията по финансови услуги към Камарата на представителите Френч Хил.

По думите му мярката ще премахне част от административните пречки пред жилищното строителство и ще модернизира регулациите, за да улесни достъпа до ипотечно финансиране за домакинствата с по-ниски доходи.

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Приемането на законопроекта е факт на фона на продължаващ недостиг на достъпни жилища в САЩ, пише БТА. Според организации от сектора страната се нуждае от милиони нови жилища, докато високите ипотечни лихви, поскъпването на имотите и проблемите във веригите за доставки през последните години затрудняват достъпа до собствен дом.

Демократът Джим Хаймс определи законопроекта като „нещо забележително“, подчертавайки, че приемането на толкова мащабна мярка, подкрепена и от двете партии, е рядкост в силно поляризирания американски Конгрес.

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Сред основните разпоредби на закона са ускоряване или премахване на част от екологичните оценки за жилищни проекти, разширяване на достъпа до ипотечни кредити и ограничаване на броя на еднофамилните жилища, които големи институционални инвеститори могат да притежават.

Законът дава възможност както на републиканците, така и на демократите да отчетат конкретен резултат пред избирателите преди междинните избори през ноември. Разходите за живот и достъпността на жилищата остават сред водещите теми в обществените нагласи в САЩ на фона на повишената инфлация по време на втория мандат на президента Тръмп.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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