След рекордния Мондиал: Колко струва златният модел на Nike, посветен на Роналдо?

41-годишният футболист счупи няколко рекорда

Кристиано Роналдо направи фурор на Световното първенство като отново се превърна в една от най-обсъжданите фигури във футбола. След тежките критики и разочароващия мач срещу ДР Конго, португалската легенда отговори по шампионски начин, отбелязвайки два гола при разгромната победа на Португалия с 5:0 над Узбекистан.

41-годишният футболист счупи няколко рекорда за един ден като стана единственият футболист вкарвал гол на 6 световни първенсгва. Освен това изпревари Еузебио във вечната голмайсторска класация на Португалия на мондиали, като вече има 10 гола, и се превърна в най-възрастния играч с два гола в един мач на Световно първенство.

Снимка: Nike

Ден след този фурор дебютира и новата специална серия обувки, която е колаборация на Роналдо с Nike.

Колко струват обувките?

Снимка: Nike

Днес (24.06) Nike официално пусна на пазара специалното издание на футболните обувки Gold Mercurial Superfly RGN, за да отбележи забележителната 20-годишна кариера на Кристиано Роналдо и неговото наследство на международната сцена. Металическите златни и бели обувки отбелязват безпрецедентното му постижение да отбелязва голове в шест различни турнира от Световните първенства.

Официално наречени Nike Mercurial Superfly RGN SE, обувките се отличават с впечатляваща метално златна основа с бели акценти. От технологична гледна точка, те са базирани на най-новата Mercurial Superfly, включвайки 3/4-ъъгълна система Air Zoom, поддръжка Flywire и меко горно покритие за оптимален контрол на топката.

Снимка: Nike

В официалния сайт на Nike откриваме, че бутонките Nike Gold Mercurial Superfly RGN на Кристиано Роналдо са на цена от 380 долара.

На 41 години, когато повечето футболни легенди вече гледат мачовете от трибуните или пред телевизора, Кристиано Роналдо продължава да бяга по терена със същата страст и глад за победи. Златните обувки от Nike са просто материален символ на една епоха, която имаме привилегията да наблюдаваме на живо. Защото истинското злато не е в цената на бутонките, а в непримиримия дух на едно момче от Мадейра, което отказа да остарее и доказа за пореден път, че за величието няма възраст.