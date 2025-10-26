1 USD
Свят Коя е най-добрата дестинация в Европа за 2025 г.?

Коя е най-добрата дестинация в Европа за 2025 г.?

bTV Бизнес екип

Тази година в конкурса бяха номинирани 12 държави

Португалия беше обявена за Най-добра дестинация в Европа“ на тазгодишните Световни туристически награди, възвръщайки си титлата, която миналата година отиде при Гърция. Това е шестото отличие за страната от 2017 г. насам, което затвърждава позицията ѝ като една от най-предпочитаните туристически локации на континента. Сред отличените дестинации отново се откроиха Лисабон, Порто и Мадейра, пише Euronews.

Снимка: iStock

Тази година Португалия успя да се наложи сред силна конкуренция от общо 12 номинирани европейски държави, включително Австрия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария и Турция. Според организаторите, изборът отразява стремежа към качество, автентичност и устойчиво развитие на туризма в региона.

Държавният секретар по туризма, търговията и услугите Педро Мачадо заяви, че наградата е признание за усилията, отдадеността и високия професионализъм на всички, които ежедневно превръщат туризма в един от ключовите стълбове на португалската икономика“. В изявление, публикувано от Turismo de Portugal, президентът на организацията Карлос Абаде допълни, че отличието е поредното доказателство за способността на Португалия да се утвърди сред водещите туристически държави в Европа“ и символизира устойчивото изграждане на нейния международен имидж“.

Церемонията по награждаването, отбелязала 32-рото издание на Световните туристически награди, се състоя тази сряда в Сардиния, Италия. Наред с националното признание, няколко португалски региона също получиха индивидуални отличия. Мадейра бе избрана за Най-добра островна дестинация в Европа“, Порто спечели категорията Най-добра градска дестинация“, а Лисабон бе определен като едно от най-препоръчителните места за градски почивки.

Снимка: iStock

Сред победителите от Южна Европа се наредиха и други дестинации Уеска Ла Магия в Испания беше обявена за най-добро място за приключенски туризъм, изпреварвайки миналогодишния победител Азорските острови, а Коста Наварино в Гърция бе отличена като топ избор за плажна ваканция. Батуми в Грузия спечели приза за най-добра дестинация за целогодишен туризъм, докато Дубровник в Хърватия за трети път поред бе определен за водеща круизна дестинация.

Франция получи признание като Най-добра културна дестинация в Европа“ за 2025 г., а Атина бе определена за най-добър град в тази категория. Отличието за Най-забележителна развиваща се дестинация“ отиде при региона Източна Македония и Тракия в Гърция. 

