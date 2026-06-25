Изпращате CV-та без резултат? Ето какво съветва експерт с 30 години в набирането на персонал

Рийд е убеден, че университетът не е задължителният път към успеха за всички

Ако сте изпратили десетки кандидатури за работа и не сте получили никакъв отговор, това мълчание може да бъде също толкова разочароващо, колкото и директният отказ. Част от причината е намаляващият брой позиции за начинаещи. Според компанията за подбор на персонал Reed обявите за висшисти на нейния сайт са намалели от около 180 000 преди три-четири години до едва 50 000 днес. Джеймс Рийд, председател и главен изпълнителен директор на компанията, наблюдава пазара на труда повече от три десетилетия и признава, че процесът по наемане е станал значително по-труден. Той споделя няколко съвета как кандидатите могат да се откроят на все по-конкурентния пазар.

Една от първите пречки пред търсещите работа са системите с изкуствен интелект, които много работодатели използват за предварителен подбор на кандидатурите. Рийд смята, че решенията за хората не трябва да се вземат от компютри, но ако такава технология се използва, кандидатите трябва внимателно да съобразят автобиографията и мотивационното си писмо с изискванията в обявата. Това не означава да представят умения, които не притежават, а ясно да покажат къде са развили качества като комуникация, организация или обслужване на клиенти, предава ВВС.

Друг често срещан проблем е липсата на опит за позиции на начално ниво. Рийд отбелязва, че в момента работодателите наемат по-малко хора и затова предпочитат кандидати с вече натрупан практически опит. Той съветва младите хора да търсят възможности за временна работа, почасова заетост, доброволчество, участие в обществени проекти или онлайн обучения. Дори безплатни курсове могат да помогнат за изграждането на ценни умения. Ако кандидатът има възможност да разговаря директно с работодател, Рийд препоръчва откровен подход с аргумента, че всеки някога е получил своя първи шанс.

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По отношение на изкуствения интелект при изготвянето на автобиография, Рийд смята, че технологията може да бъде полезен помощник, но не бива да върши цялата работа. Според него прекаленото разчитане на AI води до еднотипни кандидатури, които трудно се отличават от останалите. Най-важното е автобиографията да отразява реалната личност на кандидата. Той препоръчва документът да бъде кратък, по възможност в рамките на една страница, с добре написано въведение и внимателно проверена граматика. Макар да приема, че случайна правописна грешка може да покаже човешки почерк, вниманието към детайлите остава от ключово значение.

Според Рийд комуникацията, умението за работа в екип и устойчивостта са сред най-важните качества за успешна кариера. Той подчертава, че добрите комуникатори винаги имат предимство и затова хората трябва да се научат уверено да изразяват идеите си. Работата в екип също е съществена, тъй като малко неща се постигат самостоятелно. Освен това устойчивостта е особено важна при продължително търсене на работа, когато отказите и липсата на отговор могат да обезкуражат кандидатите. Според него неуспехите не трябва да се приемат лично, защото са нормална част от професионалния път.

Когато става въпрос за интервюта, Рийд обръща специално внимание на въпроса „Разкажете ми за себе си“, който според него се среща най-често. Добрата подготовка може да превърне този въпрос в лесен за отговор, докато неподготвените кандидати често се затрудняват. Той съветва хората да гледат на интервюто като на важен разговор, който може да промени живота им. Според него най-голямата грешка е убеждението, че работодателят е длъжен да предложи работа. Вместо това кандидатите трябва да се запитат как могат да помогнат на компанията и да покажат защо именно те са решението на конкретен проблем. Рийд е убеден също, че университетът не е задължителният път към успеха за всички. Според него повече млади хора трябва да обмислят чиракуване, занаятчийски професии или директно навлизане на пазара на труда, тъй като прекаленото фокусиране върху висшето образование вече изглежда остарял подход.