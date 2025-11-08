Изненадващи неща, които са нелегални в някои страни

Забрана за тоалетна, пикник или високи токчета

По целия свят има странни и необичайни забрани, които биха могли да изненадат дори и най-опитния пътешественик. Тези правила често са предназначени да запазят културата и да поддържат реда в страната. Еко кои са някои от тях.

Снимка: iStock

Пускане на водата в тоалетните след 22:00 часа в Швейцария

В някои апартаменти е забранено да пускате водата след 10 вечерта, за да се намали шумът за спящите. Това правило е част от строгите закони за контрол на шума в Швейцария, насочени към поддържане на мира в жилищните райони. Някои наемодатели прилагат тази забрана, за да не безпокоят съседите си в късните часове.

Забранена за пикник във Венеция

В туристически райони като Венеция, носенето на оборудване за пикник на обществени места е забранено, за да се избегне пренаселване и замърсяване. Градът прилага това правило, за да поддържа историческите си места чисти и да ги предпази от повреди, пише Send my back. Посетителите се насърчават да се хранят в определени зони или в местни кафенета. На тези, които пренебрегнат забраната, могат да бъдат наложени глоби, така че е важно да внимавате къде избирате да се храните.

Високи токчета на древни места в Гърция

Посетителите не могат да носят високи токчета на древни места като Акропола. Правилото е въведено, за да се предпазят паметниците от повреди, причинени от обувки с остри токчета. Забраната помага за запазването на каменните повърхности, които лесно се износват от високи токчета. Посетителите трябва да носят плоски обувки, за да избегнат повреди на тези древни забележителности. Правилото гарантира, че местата ще останат в добро състояние, за да могат бъдещите поколения да им се радват.

Снимка: pixabay

GPS устройства в Китай

В Китай GPS устройствата, които не са одобрени от правителството, могат да се разглеждат като риск за сигурността. Нерегистрираното GPS оборудване е ограничено и устройствата с възможности за картографиране могат да бъдат конфискувани поради опасения за националната сигурност. Туристите, използващи нерегистрирани устройства, могат да бъдат конфискувани. За да избегнете проблеми, най-добре е да разчитате на одобрени карти или устройства, докато пътувате в страната.

Сини дънки в Северна Корея

Носенето на сини дънки не се препоръчва, тъй като те се възприемат като символ на американския империализъм и често се свързват със западната култура. За да не се обидят местните жители или да се привлече негативно внимание, посетителите се насърчават да носят по-неутрално облекло. Това е лесен начин да се покаже уважение към обичаите на страната, докато пътувате.

Снимка: iStock

Живачни термометри в Европейския съюз

ЕС забранява живачните термометри, за да предотврати замърсяването с живак. Живакът е вреден за околната среда и човешкото здраве, така че ЕС е ограничил употребата му в предмети от бита, като термометри. На пътуващите се препоръчва да си носят цифрови или термометри на алкохолна основа, тъй като носенето на живачни може да доведе до конфискацията им.

Винаги е добра идея да сте наясно с необичайните местни закони и обичаи, когато пътувате, тъй като това, което е приемливо в една страна, може да е забранено в друга. Така ще избегнете глоби, конфискации и дори по-сериозни последици.

