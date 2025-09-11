Топ дестинация спира да приема кеш: Ето какво означава това за туристите

Кажете сбогом на монетите и банкнотите

Дубай има планове да се превърне в град без пари в брой. Стратегията за безкасови плащания в Дубай в крайна сметка ще означава, че всички плащания в града в държавния и частния сектор ще станат дигитални, съобщава Time Out.

Инициативата, обявена за първи път през октомври 2024 г., има за цел да премахне банкнотите и монетите за цифрови плащания в цялото емирство.

Защо Дубай предприема тази стъпка?

Снимка: iStock

Очаква се безкасовите транзакции да представляват около 90% от всички транзакции до 2026 г., което потенциално ще стимулира икономическия растеж с над 8 милиарда дирхами годишно.

Преминаването към безкасово плащане не означава, че парите ще бъдат напълно изоставени, а вместо това плащанията ще бъдат дигитални, като банковите приложения и кредитните карти в момента са основният начин за плащане без физически банкноти или монети.

Стратегията ще даде приоритет и на иновациите в дигиталните плащания, включително решения, базирани на изкуствен интелект, и безконтактни технологии, за да предложи още повече начини за плащане.

По-рано през 2025 г. DIFC и Dubai Finance се споразумяха за провеждане на специализирани семинари, които да помогнат на бизнеса да направи прехода. Сътрудничеството ще доведе и до инициативи, основани на изкуствен интелект, които ще добавят стойност за работниците, туристите и по-широката общност чрез въвеждане на цифрови плащания.

Новото безкешово бъзеще

Снимка: iStock

Градът планира 100% от магазините да приемат дигитални плащания и всеки, който живее в града, да може да плаща дигитално. Стратегията за безкасови разплащания в Дубай беше обявена за първи път във вторник, 1 октомври 2024 г., след заседание на Изпълнителния съвет на Дубай.

Шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум, престолонаследник на Дубай, председателства тази среща, като подчерта, че градът се стреми да се превърне в един от петте най-добри града в света, където не се използват пари в брой.

Дубай също така посочи, че иска да предостави на хората в града набор от финансово-технологични услуги.

Планът за преминаване към безкасово плащане е разработен с мисъл за потребителите, доставчиците на платежни услуги и търговците, като се очаква ходът да донесе по-широко предимство на удобството и по-бързите плащания в цялото емирство.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN