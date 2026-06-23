×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1456 BGN
Петрол
75.99 $/барел
Bitcoin
$63,816.0
Последвайте ни
1 USD
1.1456 BGN
Петрол
75.99 $/барел
Bitcoin
$63,816.0
Свят Гърция ще плаща на рибари за премахване на токсични риби от морето

Гърция ще плаща на рибари за премахване на токсични риби от морето

bTV Бизнес екип

Ето колко ще взимат

Гръцкото правителство подготвя схема за субсидии, която да насърчи професионалните рибари да улавят токсичната инвазивна сребърнобуза риба жаба, разпространяваща се в гръцките морета. Целта на мярката е да се ограничи популацията на вида, който предизвиква нарастващи опасения за рибарството, къпещите се и морската среда, предава Protothema

Представители на властите са представили плана пред Европейската комисия. Той предвижда финансова помощ за рибарите, която да надвишава настоящата ставка от 4,73 евро за килограм, използвана в Кипър. Според гръцките рибарски организации тази сума не е достатъчна, за да компенсира нарастващите разходи за гориво и дейността на сектора.

Снимка: Ладислав Цветков

Спирос Протопсалтис, генерален секретар в гръцкото Министерство на развитието на селските райони и храните, заяви пред Mega TV, че планът се разработва от месеци и вече е внесен за разглеждане в Европейската комисия. Той уточни, че целта е да се осигури стимулиращо плащане за рибарите, като окончателният размер все още не е определен.

Мярката ще се прилага основно по време на размножителните периоди на вида, като целта е да се намали неговата численост. Протопсалтис подчерта, че рибата пуфер не може просто да бъде изхвърлена след улов, тъй като е токсична – тя трябва да бъде преброена, съхранявана в специални хладилни условия и впоследствие унищожена чрез изгаряне по строго определени правила.

Сребърнобузата риба жаба, известна в Гърция като лагокефалос, е инвазивен вид, навлязъл в Средиземно море от Червено море през Суецкия канал. Тя съдържа тетродотоксин – силно отровно вещество, което я прави негодна за консумация. Данни на Гръцкия център за морски изследвания показват, че видът вече се е разпространил в различни райони, включително Крит, Додеканезите и Цикладите, като причинява щети по риболовните мрежи и натиск върху местните морски видове.

Гърция отчита силен ръст в туризма през първите месеци на 2026 г.

Междувременно германският вестник Augsburger Allgemeine предупреждава туристите в Гърция да бъдат внимателни заради разпространението на токсичната риба пуфер, особено около Крит. Според изданието, въпреки привлекателните условия за почивка – плажове, археологически обекти и водни спортове – рискът от среща с опасния вид не бива да се подценява. Последните данни показват, че рибата вече се наблюдава не само около Крит и Додеканезите, но и в Цикладите, Атика, Сароническия залив и Евбейския залив.

Освен екологичните последици, видът създава сериозни проблеми за рибарската индустрия, тъй като силните му челюсти повреждат мрежи и риболовни съоръжения. Експертите предупреждават и за здравен риск при консумация, тъй като тетродотоксинът може да причини тежко, дори фатално отравяне, въпреки че самото ухапване не е отровно. Разпространението на вида продължава да оказва натиск върху вече уязвимите крайбрежни риболовни райони в Средиземно море.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Половината хора в САЩ казват, че американската мечта е недостижима за повечето хора в момента
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Още 13 маршрута от София: До кои нови дестинации ще лети Wizz Air през лятото на 2026 г.?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кога AI спира да бъде помощник и се превръща в заместник на служителя?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата