Европейска столица е обявена за топ дестинация сред пътуващите от поколение Z

Тази есен младото поколение залага на екскурзии в този град

Сега, когато вече сме в септември, е време да си го признаем – лятото свърши. И макар че това носи със себе си по-ниски температури и по-къси дни, това също така означава, че пътуването е по-евтино.

И това е особено добра новина за младите пътешественици. Статистика от проучване на Focaldata установи, че 80% от анкетираните от поколение Z казват, че достъпността играе роля в това къде избират да отидат.

И така, една дестинция е с 26% ръст на търсенията за пътувания през предстоящия есенен сезон сред тази възрастова група. Според Airbnb, това е Париж.

Точно така – френската столица открадна короната като най-популярната дестинация за пътешествениците от поколение Z тази есен, но когато се замислите, че има по-малко тълпи и по-евтини места за настаняване, има смисъл да е най-доброто време да отметнете емблематичния град от списъка с желания, пише Time out.

Но не само транспортът и възможностите за настаняване са малко по-изгодни за портфейла ви по това време на годината има и множество наистина забавни и типично парижки преживявания, които се предлагат за по-малко от €85 на човек. Едно такова е възможността да се захванете с приготвянето на сладкиши с не кой да е, ами със самия главен готвач и собственик на уважаваното кулинарно училище Maison Fleuret, Матийо. Ще се присъедините към него в частна кухня и ще следите отблизо, докато той ви учи как да приготвите перфектното тесто с пралине.

Но ако ви се иска нещо с малко повече жизнерадост, бихме ви препоръчали да се запишете на урок по кабаре в Crazy Horse, където можете да научите стъпките и всичко, което една кабаретна танцьорка трябва да знае.

