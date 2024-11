Една от най-бързите яхти в света ще зимува във Варна (ВИДЕО)

Мултимилионер е собственикът - кой е той?

Във Варна ще зимува третата най-бърза суперяхта в света, съобщава martime.bg. Тя е кръстена на 19-ия филм от поредицата за Джеймс Бонд "Само един свят не стига" (The World Is Not Enough).

Плавателният съд е построен през 2004 г. и се очаква той да остане на Морска гара - Варна. По-късно яхтата, която достига 130 км/ч ще бъде приета за зимния сезон в държавния военен кораборемонтен и корабостроителен завод ТЕРЕМ КРЗ "Флотски арсенал". След зимния сезон плавателният съд ще премине ремонт.

42,4-метровата яхта е построена в Нидерландия от компанията Neptunus - Millenium и е единственият в света представител на модела Millenium 140.

Яхтата може да приеме до 10 гости в 5 каюти и има 7-членен екипаж. The World Is Not Enough плава под флага на Република Сейшели и се менажира от компанията на мултимилионера Джон Сталупи.

Кой е мултимилионерът Джон Сталупи?

Сталупи е основател на Atlantic Auto Group. Тя е голяма автомобилна група и е активна като дилър на автомобили Honda. Той е роден през януари 1947 г. Atlantic управлява 25 дилърски центъра в Лонг Айлънд. И пет дилърства в Невада. Всяка година групата продава 50 000 нови автомобила. И 20 000 употребявани автомобила и обслужва близо 1 милион автомобила. Atlantic Auto Group е третата по големина частна автомобилна компания в Съединените щати. Компанията продава автомобили от марките Audi, Cadillac, Honda, Jeep и други. Корабите на дилърите в Невада извършват дейност като Planet Nissan.

Нетното му състояние се оценява на 500 милиона щатски долара. Той е активен филантроп. Дарява средства за много добри каузи, като например фондацията Make A Wish. Сталупи има собствен уебсайт.

Колекция „Автомобили на мечтите"

Сталупи е собственик на колекция от редки автомобили. Тя е музей, наречен Cars of Dreams (Автомобили на мечтите). Музеят разполага с колекция от 120 напълно реставрирани автомобила, камиони и мотоциклети. Повечето превозни средства са от 50-те години на миналия век.

През 2012 г. цялата колекция е продадена на търг на RM Auctions. На търга бяха събрани 11,5 млн. щатски долара. Най-скъпият автомобил е Cadillac Series 62 Convertible от 1952 г. Който е продаден за 299 750 щатски долара.

