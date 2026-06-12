ЕЦБ е готова да предприеме нужните действия, за да се справи с инфлацията,

Какво следва?

Европейската централна банка ще бъде готова да действа отново на заседанието си през юли, ако е необходимо, заяви управителят на германската централна банка Bundesbank и член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел, предаде Reuters, цитирано от БТА. Всички варианти за промени в паричната политика остават възможни като част от усилията на централна банка да спре разпространението на покачване на цените на енергията, предизвикано от войната в Иран, допълни той.

Европейската централна банка ще бъде готова да действа отново на заседанието си през юли, ако е необходимо, заяви управителят на германската централна банка Bundesbank и член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел, предаде Reuters, цитирано от БТА. Всички варианти за промени в паричната политика остават възможни като част от усилията на централна банка да спре разпространението на покачване на цените на енергията, предизвикано от войната в Иран, допълни той.

ЕЦБ вдига лихвите заради растящата инфлация

Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши основния си лихвен процент, ставайки първата голяма централна банка, която предприема затягане на политиката си заради скока в цените на петрола.

Причините за решението е общата инфлация надхвърли 3%. Базовата инфлация (която изключва колебливите цени на енергията) също премина целевото равнище от 2%. Освен това фактор е и шокът в предлагането, предизвикан от войната в Иран, се оказва силен и дълготраен.

Йоахим Нагел, гуверньор на германската „Бундесбанк“ и потенциален кандидат за следващ президент на ЕЦБ, подчерта, че мярката е наложителна, тъй като инфлацията вече се прехвърля от енергийния сектор към останалите стоки и услуги. Според него решението показва решителност и ще помогне за стабилизиране на инфлационните очаквания.

Какво следва?

Основен сценарий: ЕЦБ не планира ново вдигане на лихвите през юли. Рисковете, които могат да се появят са лихвите, които могат да бъдат повишени отново, ако цените на енергията продължат да растат или ако има нови неприятни изненади с висока инфлация. Според анализи на Bloomberg, пазарните участници очакват още две увеличения на лихвите с по 0.25% (четвърт пункт) до края на годината.