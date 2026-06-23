ЕБВР подготвя инвестиции за над 500 млн. евро в енергетиката и банковия сектор в Украйна

Европейската банка за възстановяване и развитие е един от най-големите кредитори на Украйна

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще подпише тази седмица инвестиционни споразумения за над 500 млн. евро (571 милиона долара) в подкрепа на ключови сектори в Украйна в рамките на конференция за възстановяването на страната, заяви днес Матео Патроне, вицепрезидент на институцията по банковата дейност, предаде Ройтерс.

Той посочи, че банката продължава да се фокусира върху подпомагане на енергийния сектор на Украйна.

Очаква се да бъде подписано споразумение за отпускане на заем за изграждането на вятърна електроцентрала с мощност 189 мегавата (MW), разработена от една от най-големите украински компании в сектора на горивата „Галнафтогаз“ (Galnaftogaz), която контролира съществен дял от търговията с петролни продукти в Украйна, по време на двудневната конференция в полския град Гданск.

Предвижда се също одобрението на заем за изграждането на вятърен парк с мощност 120 мегавата, управляван от германската компания „Нотус Енерджи“ (Notus Energy), разработваща проекти за възобновяема енергия.

Банката планира да подпише и финансирането на сделки на стойност около 270 млн. евро с участието на седем украински банки, предаде БТА.

През продължаващата вече повече от четири години война срещу Украйна, Русия нанася удари по украинската енергийна инфраструктура с ракети и дронове, като са засегнати мощности за производство и пренос на енергия.

Само през последната зима руските атаки засегнаха над половината от електропроизводствения капацитет на страната, посочва Ройтерс.

ЕБВР, един от най-големите кредитори на Украйна, е инвестирал над 10 млрд. евро в страната от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., включително 3,5 млрд. евро в енергийния сектор.

За стимулиране на инвестициите във възобновяема енергия ЕБВР, Европейският съюз и Световната банка създават механизъм за ценова стабилност за независими производители на електроенергия, посочи още Патроне.

По думите му механизмът ще създаде условия за изграждането на нови мощности за производство на възобновяема енергия в Украйна с общ капацитет до 1,5 гигавата.